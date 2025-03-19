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    首頁　>　社會

    高雄街頭驚見「大撒幣」 熱心民眾撿到79張千元鈔

    熱心民眾見有騎士身上散落大量千元紙鈔，連忙停車幫忙撿拾。（民眾提供）

    熱心民眾見有騎士身上散落大量千元紙鈔，連忙停車幫忙撿拾。（民眾提供）

    2025/03/19 12:36

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄1名騎士昨（18）日晚上9點多騎車行經三民區九如一路時，突然從身上飄散出大疊千元紙鈔，當時有其他路人發現，連忙停車在車陣中幫忙一張張撿回，最後共撿回7萬9000元，原來失主劉男（62歲）因家中要用錢至銀行提領8萬元，未料因口袋破洞成「散財童子」，幸好有熱心民眾幫撿回。

    三民二分局覺民所指出，昨晚9點半多獲報，有民眾在九如一路與光武路口拾獲大量現金，員警到場，見3位民眾蕭男（60歲）、劉女（60歲）及潘女（30歲）手持著大疊千元紙鈔，說明1名騎士掉錢和眾人幫忙撿錢的經過，除了擔心失主不知道要回頭找，也深怕被誤會侵占，因此報警請員警協助清算和保管，經員警一張張清點，共有79張千元紙鈔，總金額為7萬9000元。

    警方表示，稍晚即有1名劉姓男子打110報案，指晚點返家時發現放置於夾克口袋內的8萬元現金遺失，據劉男向警方表示，因家中需要用錢，昨天白天到銀行提領出8萬元現金，並將錢放在夾克的口袋內，未料，晚上返家才發現口袋有破洞，8萬現金也不見蹤影，經警方向劉男確認遺失金額及路段相符後，隨即通知劉男至所領取遺失款項。

    警方亦提醒，民眾如有拾獲物品應交付至鄰近派出所報案，不可佔為己有，以免觸犯刑責。

    警方調閱路口監視器，發現1名騎士騎車行經九如一路與光武路口時，身上散落一張張紙鈔。（民眾提供）

    警方調閱路口監視器，發現1名騎士騎車行經九如一路與光武路口時，身上散落一張張紙鈔。（民眾提供）

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