最小才9歲！台中淫魔教練7年性侵41童 還辯「他們沒反抗」

台中市議員江和樹去年陪同受害學生家長揭露棒球隊教練性侵案。（資料照）

2025/03/19 13:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中去年驚傳某國小棒球隊教練涉性侵學童，台中地檢署日前偵結，查出該名教練7年間對41名學童下手，犯案次數高達90次，年齡最小僅9歲，松男竟還向檢警稱「學童沒有反抗」。檢方指出，教練將學童視為「年幼禁臠」，長期強制猥褻、性交，甚至有孩子遭長期性侵已放棄抵抗，要求法院從重量刑。

台中市議員江和樹去年12月踢爆，該名教練除了自己伸狼爪撫摸孩子的生殖器、逼迫為其口交，還要求孩子們互摸、肛交，變態行徑令人髮指，孩童指出如果不肯就範，教練就不讓孩童上場打球。

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起訴內容指出，該名棒球隊教練（38歲）明知學童都未滿14歲，卻濫用少年對其信任，涉在任職期間，對學童犯下性侵、強制猥褻等犯行。

據統計，有41名學童遭受魔爪，其中39童遭猥褻總計60次、10童遭性侵30次，甚至有11童被拍攝性影像，總計34部。全案依強制猥褻、強制性交、違反兒少性剝削等罪起訴。

該教練辯稱，學童不知道有拍攝性影像，但「他們沒有反抗」。中檢認為，被害人都是國小學生，對於身體自主權、教練犯罪行為的概念未必充足，面對突發情境處理能力比成年人弱，未抗拒合乎常情，不能以「未抗拒」當作被害學童同意。

檢方痛批，被告為人師表，為逞一己私慾，於擔任棒球教練期間，涉犯加重強制猥褻、性交等行為。且隨就任時間增長，行為態樣日益猖獗，而造成被害人等永久而難以磨滅之傷害與陰影，「嚴重敗壞師德」。

檢方指出，此案被害人均長期受性侵害，次數頻繁形同為被告的「年幼禁臠」，經此長期性侵，放棄抵抗，麻木痛苦等一切情狀，建請從重量刑，以資懲儆。

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