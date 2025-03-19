三重少年寒流下穿薄衣離家 雙北流浪42小時幸被尋獲

新北市童姓少年（右二）離家在雙北漂浪42小時，今天凌晨被好心司機載到新店碧潭所，三重警方獲報載回他，父子在警局團聚，喜極而泣。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/19 12:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區13歲童姓少年在寒流來襲只穿一件薄長袖外出走失一天，家屬擔心他挨餓受凍，連忙報警；三重警分局大規模過濾雙北各路口監視器，發現他從三重一路走到台北101大樓，搭車到新店、吃飯都有好心人幫忙，還有人拿衣服給他穿，最後被一名好心運將載到新店警分局碧潭派出所，在雙北流浪42小時總算回到家人身邊。

新北市警三重分局17日上午獲報，有智能障礙的童姓少年走失，17日清晨6點離家，就失去蹤影，家人心急Po網透露少年只會說自己名字，擔心在寒冷天氣中失溫。

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警方專案小組積極協尋，調閱雙北上千支路口監視器外，也到童少可能造訪地點，派遣警網到現地擴大搜索，同步對鄰近的警察機關發佈協尋，協助關注，希望讓三重警方第一時間掌握孩童的動向；警方及家屬都在臉書發文協尋，發動廣大社群媒體力量，盡一切可能儘早尋獲童少。

據了解，童姓少年從三重住家外出後，步行過台北橋，沿著台北市民權西路、承德路、市民大道，到信義區台北101大樓附近，在公車站徘徊，因說不出住處，依稀提到新店，有好心人替他感應悠遊卡，讓他搭上公車，到新店終點站下車，繼續在附近流浪，直到今天凌晨零時35分許，被好心的計程車司機送到碧潭派出所，三重警方掌握訊息後把少年載回，家人趕到光明派出所指認、團聚喜極而泣。

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