幫助「打手訓練基地」金主潛逃？中檢起訴「緝毒鐵漢」名律師王捷拓

律師王捷拓（站立者）擔任檢察官期間，曾獲得國際檢察官傑出獎、公務員傑出貢獻獎，卻被台中地檢署起訴。（資料照）

2025/03/19 12:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署去年偵辦三線二星的警政署刑事警察局警政監林明佐（已免職），涉嫌當「內鬼」收黑錢4451萬元，洩密包庇博弈與洗錢集團案，意外發現曾獲得國際檢察官傑出獎的前高等檢察署檢察官王捷拓，與另一位洪姓律師涉嫌洩密，讓「打手訓練基地」的金主得知偵查內容，潛逃至今尚未規範，檢方搜索後諭知王捷拓以30萬元交保，洪姓律師50萬元交保，今天（19日）進一步依非公務員洩密罪提起公訴。

王捷拓去年被搜索後，由他擔任所長的觀晰科技法律事務所曾發聲明：律師於偵查中行使辯護權愈來愈弱，就案情與當事人有利事項對外幾乎已達只能噤聲地步，辯護人有義務為被告探究案情、蒐集證據，但在現今司法實務操作下已無法有效行使；該所也質疑辯護權的行使界線、業務祕密範圍，偵查不公開界線、限制對象究竟為何？

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王捷拓在2022年轉任律師之前就相當知名，他曾獲得國際檢察官傑出獎，兩屆的公務員傑出貢獻獎，歷任南投、台中、金門地檢署檢察官或主任檢察官，常接受媒體訪問的他，還被記者封為「內線交易終結者」、「緝毒鐵漢」。

台中地檢署起訴指出，洪姓律師與王捷拓是執業律師，2人於2021年2月間，因謝姓男子出錢（金主），由管芥寬於台中市大雅成立的「打手訓練基地」發生鬥毆殺人事件，連姓男子被活活打死，謝男指派手下聘任兩位律師辯護，藉此探知藉以探知、掌握檢警偵辦進度，避免案情向上延燒，同年4月14日，台中地檢署承辦檢察官拘提涉案的管芥寬，王捷拓到場擔任管的辯護人，洪姓律師也指派多名律師到場陪同被告偵訊，之後，檢方向台中地院聲請羈押禁見管芥寬獲准。

檢方卻發現，這兩位律師明知刑事訴訟法等法律規定，律師（辯護人）於陪詢、偵查中，獲知的證據資料等偵查秘密，均屬國防以外秘密，依法負有保密義務，王捷拓也知道洪姓律師不是管芥寬的委任律師，無權獲知與管有關的偵查秘密，卻將偵查秘密洩露給洪姓律師等人，導致共犯可以調整答辯方向或逃匿，危害偵查程序。

中檢指控，台中地院法官裁定管芥寬羈押禁見後，王捷拓將獲知的「文哥（管芥寬）稱要培訓人員出國當健身教練和保全不合理，所以法官認為會有串供的可能」等偵查秘密，告知洪姓律師等2人，洪姓律師再把這些偵查秘密，告訴施姓男子與前TVBS記者史鎮康，史是有「百億總裁」與「中部賭王」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷的手下。

檢方起訴強調，管芥寬等人涉嫌違反組織犯罪防制條例（暴力犯罪集團），2021年5月24日經檢察官提起公訴後，出資成立打手基地的謝男從施姓男子得知偵查秘密，謝男研判案情對自己不利而逃亡至今，台中地檢署於2021年6月發布通緝至今逃亡中，中檢認定王捷拓與洪姓律師的洩密，對偵查造成實質危害而起訴。

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