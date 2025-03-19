退伍前2天持滅火器打死人 莽男判刑13年定讞

最高法院。（記者張文川攝）

2025/03/19 11:42

〔記者張文川／台北報導〕桃園市25歲男子李莛富前年7月義務役退伍前2天，與多名友人到釣蝦場歡唱，因與20歲徐姓男子起口角，李憤而持滅火器朝徐的腦部重擊致傷重不治，桃園地院國民法官法庭審酌李男符合自首的減刑規定，依犯現役軍人犯殺人罪判刑13年，二審高等法院仍判13年徒刑，最高法院駁回李上訴，全案定讞。

判決指出，2023年7月2日凌晨2時，將於7月4日退伍的李男，在桃園市平鎮區的釣蝦場包廂內與友聚會，因飲酒的事而與素不相識的20歲徐男發生口角衝突，李男將徐打倒在地，拿起走廊門旁的滅火器，由上而下重擊徐男左後腦勺，導致徐的頭部外傷及多處骨折、顱內出血，送醫不治。

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當天中午李男持書面自白向警方自首，稱當徐頭部大量流血後，曾試著以衛生紙按壓徐的頭部止血、搶救，請求輕判。

桃園地院組成國民法官法庭審理，認定李男符合自首的減刑規定，及坦承犯行，但考量未獲被害家屬原諒或和解，並請求法院從重量刑，判李男13年徒刑。

二審高等法院認為，李以滅火器狠砸擊死者頭部致被害人死亡，造成其家屬無限傷痛，考量犯後坦承犯行，但未能與家屬和解，家屬並未原諒，去年11月仍判13年。

李上訴後，最高法院認為上訴無珪由，維持原判確定。

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