新北衛生局女職員指控性侵後輕生 前長官二審改判2年徒刑

新北衛生局女職員指控被前長官性侵後墜樓輕生，高等法院依強制性交罪判刑2年，可上訴。（記者楊國文攝）

2025/03/19 11:11

〔記者楊國文／台北報導〕新北市政府衛生局一名女職員，2020年7月從衛生局頂樓墜樓輕生，她生前在臉書發出長篇千字文，控訴遭前長官、一家物理治療所的廖姓執行長（已解職）性侵及經過，但全案獲不起訴處分，經再議發回後，新北地檢署逆轉依強制性交致被害者羞憤自殺等罪訴廖男，一審判刑3年6月，上訴後，高等法院今改判2年、強制罪仍判無罪，可上訴。

該名女職員曾在這家物理治療機構工作，已婚的廖男是她的主管，她後來轉至新北市衛生局擔任約聘職員，但2020年間衛生局接獲匿名檢舉信，指女職員捲入婚外情；同年7月3日上午，衛生局人員與女職員面談，女職員當場表示遭廖男性侵，當天下午，女職員先在臉書PO文控訴廖男，晚間11時許輕生死亡，引起社會關注。

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檢方調查，2017年9月16日週六夜，廖男與陳姓同事、女職員等人參加聚會、喝酒後，返回治療所，隔日早上廖男見陳男離去，涉嫌把女職員強拉至房間內硬上，他事後下跪流淚道歉，已婚的廖男厚著臉皮表示，喜歡女職員而把持不住，表明希望與她交往，並承諾與其妻離婚。

女職員身心受創，經掙扎後，選擇息事寧人與廖男交往，但她發現廖男根本無意離婚與她共結連理，絕望無助之際離職尋求新生，不料，廖男仍持續以謊言糾纏，直到2019年間，女職員下定決心斷絕糾纏並搬家。

檢方調查，廖男涉嫌跑到女職員租屋處附近堵人，強拉她質問是否另結新歡，之後傳訊糾纏，女職員因此透過前同事把廖男外遇一事告知廖妻，卻挨告妨害家庭，她乾脆把遭廖男性侵一事公諸於世，又遭廖男控告妨害名譽。

2020年7月，衛生局接獲匿名檢舉，女職員被約詢，當眾談及塵封多年的傷疤，結束後獨自上樓，不久即出事。她生前透過臉書揭露遭性侵、多年來所承受掙扎、矛盾及羞憤難平的心理煎熬，認為自己生無可戀。

全案一度因證據不足而不起訴，經聲請再議後發回續查，新北地檢署檢察官仔細查看女職員過往貼文並比對女職員同事、父母等人證詞及她的病歷等證據，逆轉將廖男起訴。

新北地院審理後，依強制性交罪判廖男3年6月，強制罪部份判無罪；上訴後，高等法院今改判2年徒刑，至於強制罪仍判無罪。全案可上訴。高院尚未公布判決書，無法得知改判理由。

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