獨家》宜蘭地院法官張軒豪酒駕 高院不准緩刑判4月確定

宜蘭地院法官張軒豪酒駕，酒測值高達1.05毫克，遭到停職處分，並移送懲戒法院職務法庭懲戒，刑責部份，高院今依公共危險罪判決4月徒刑、可易科罰金12萬元定讞。（記者楊國文攝）

2025/03/19 10:39

〔記者楊國文／台北報導〕7年前因駕車肇事逃逸被判刑的宜蘭地院法官張軒豪，去年8月傍晚在辦公室飲用酒精含量甚高的伏特加洋酒後竟酒駕上路，直到晚間才遭警方攔撿並測得其酒測值高達1.05毫克，幾乎是爛醉程度，宜蘭地檢署以公共危險罪起訴張，宜蘭地院判刑4月，可易科罰金12萬元，慘遭停職處分。上訴後，高等法院今判決駁回，張判刑4月，得易科罰金12萬元定讞。張也是近年來法官酒駕被判刑的罕見案例。

張軒豪今未出庭聆判，無法得知他對判決看法。

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張軒豪是司法官學院37期結業的資深法官，已任職法官20多年，同期司法官都已經是二審法官或高檢署檢察官，甚至是「檢察長級」、「院長級」，張也因此件酒駕案遭到停職。

法官評鑑委員會認定張酒駕情節重大，損害司法形象，已報請司法院移送職務法庭審理，建議罰款4個月月俸，約60萬元。另一方面，監察院調查亦認定張軒豪身為法官，竟在辦公室飲酒後仍執意酒後開車，違反法官法、法官倫理規範等規定，情節重大，將他彈劾，移送懲戒法院職務法庭審理。職務法庭原訂本月17日宣判，臨時以「再開辯論」為由，將另定宣判日。

檢方調查，張軒豪於2024年8月19日下午5時30分在辦公室飲用酒精含量40％的伏特酒洋酒，5時45分開車離開宜蘭地院停車場，當晚8時45分行經宜蘭市環市南路與縣政二路街口，因占用車道搶先左轉被警方攔查進行酒測，酒測值高達1.05毫克，涉嫌酒駕，觸犯公共危險罪；據悉，警訊時張稱酒測值雖然高，但他意識清楚，並未酒醉，否認酒駕。

檢方偵訊時，張軒豪終於坦承酒駕；檢方認為，張飲用伏特加烈酒竟仍酒駕，身為法官「知法犯法」，且偵查中未如實交代飲酒時間、地點及過程，將張依公共危險罪起訴。

宜蘭地院審理指出，張軒豪和律師請求考量他擔任法官多年，表現良好，給予緩刑，但法官認為，張身為「自家人」，先前因肇事逃逸罪，已被判刑4月、緩刑2年確定，應知悉守法及不得酒駕的重要性，卻仍酒駕，甚至酒測值高達1.05毫克，考量張因肝臟移植領有極重度身障手冊，判刑4月徒刑。

全案上訴高等法院，據悉，張請求緩刑，但高院以張身為法官竟酒駕，且有肇逃前科，未見悔意，駁回上訴定讞，未給予緩刑。

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