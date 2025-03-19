剴剴案今四度開庭 律師籲外界關注：他已不能為自己說話

台北市保母劉彩萱、妹妹劉若琳，前年底涉聯手虐死1歲男童「剴剴」，去年4月北檢依凌虐幼童致死罪嫌起訴2女。（資料照）

2025/03/19 08:12

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市1歲男童剴剴（化名）於2023年因受虐逾3個月休克身亡，該起保母凌虐致死案今將四度開庭，律師呂秋遠在臉書發文表示「他已經不能為自己說話，需要我們為他發聲」，呼籲外界關注此事進展。律師林智群也發文感嘆「andy被欺負，大家都義憤填膺」、「andy還有辦法錄影片幫自己討公道，愷愷沒辦法」。

台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市1歲男童，卻在2023年底涉嫌與胞妹凌虐男童致死，引起社會關注，今日該案將第四次開庭，在網路社群陸續有人呼籲「剴剴案不能沉」，網友質疑劉姓保母姊妹竟全盤否認凌虐犯行，只承認綑綁及打腳底，後續也有公眾人物發文呼籲外界持續關注。

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律師呂秋遠在臉書發文表示剴剴案今天將第四次開庭，預計將終結準備程序，接著會展開密集審理程序。他呼籲「如果你擔心Andy老師、在意子佼犯罪、關心科技公司董事長預謀、亞亞出境當歸回國，請也分一點注意給剴剴，這個已歷經種種非人虐待，回歸天家的孩子，因為他已經不能為自己說話，需要我們為他發聲」。

呂秋遠也指出，如果你有孩子、如果你曾經是孩子，請想想剴剴那些日子的痛苦，想想他的媽媽不在身邊，想想他沒有人替他說話了。明天，就是明天，請大家持續關注剴剴痛苦的過去、消失的未來。

律師林智群也發文感嘆「andy被欺負，大家都義憤填膺，為andy出氣。andy還有辦法錄影片幫自己討公道，愷愷沒辦法」。林智群也指出「1歲10個月的小孩，被凌虐了100多天，體重剩6公斤，在耶誕節晚上，手握著小小的鉛筆，孤零零的縮在雜物間裡面死去」。

林智群也感嘆「如果當時周遭大人多做一點什麼，也許就可以接住愷愷。」。

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