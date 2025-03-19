為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    剴剴案今四度開庭 律師籲外界關注：他已不能為自己說話

    台北市保母劉彩萱、妹妹劉若琳，前年底涉聯手虐死1歲男童「剴剴」，去年4月北檢依凌虐幼童致死罪嫌起訴2女。（資料照）

    台北市保母劉彩萱、妹妹劉若琳，前年底涉聯手虐死1歲男童「剴剴」，去年4月北檢依凌虐幼童致死罪嫌起訴2女。（資料照）

    2025/03/19 08:12

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市1歲男童剴剴（化名）於2023年因受虐逾3個月休克身亡，該起保母凌虐致死案今將四度開庭，律師呂秋遠在臉書發文表示「他已經不能為自己說話，需要我們為他發聲」，呼籲外界關注此事進展。律師林智群也發文感嘆「andy被欺負，大家都義憤填膺」、「andy還有辦法錄影片幫自己討公道，愷愷沒辦法」。

    台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市1歲男童，卻在2023年底涉嫌與胞妹凌虐男童致死，引起社會關注，今日該案將第四次開庭，在網路社群陸續有人呼籲「剴剴案不能沉」，網友質疑劉姓保母姊妹竟全盤否認凌虐犯行，只承認綑綁及打腳底，後續也有公眾人物發文呼籲外界持續關注。

    律師呂秋遠在臉書發文表示剴剴案今天將第四次開庭，預計將終結準備程序，接著會展開密集審理程序。他呼籲「如果你擔心Andy老師、在意子佼犯罪、關心科技公司董事長預謀、亞亞出境當歸回國，請也分一點注意給剴剴，這個已歷經種種非人虐待，回歸天家的孩子，因為他已經不能為自己說話，需要我們為他發聲」。

    呂秋遠也指出，如果你有孩子、如果你曾經是孩子，請想想剴剴那些日子的痛苦，想想他的媽媽不在身邊，想想他沒有人替他說話了。明天，就是明天，請大家持續關注剴剴痛苦的過去、消失的未來。

    律師林智群也發文感嘆「andy被欺負，大家都義憤填膺，為andy出氣。andy還有辦法錄影片幫自己討公道，愷愷沒辦法」。林智群也指出「1歲10個月的小孩，被凌虐了100多天，體重剩6公斤，在耶誕節晚上，手握著小小的鉛筆，孤零零的縮在雜物間裡面死去」。

    林智群也感嘆「如果當時周遭大人多做一點什麼，也許就可以接住愷愷。」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播