竊取害死2頭梅花鹿 2嫌判囚定讞

屏東潘姓、陳姓男子共謀，涉嫌潛入園區竊取梅花鹿，分別被地院和高雄高分院判囚定讞。（記者鮑建信攝）

2025/03/18 19:55

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東潘姓、陳姓男子凌晨潛入園區，被控竊取3隻梅花鹿，再用黑色膠帶綑綁四肢，導致其中2隻因嚴重脫水死亡，被地院依加重竊盜等罪，分別判處1年和8月徒刑，僅潘不服上訴，被高等法院高雄分院駁回並定讞。

判決書指出，2023年7月27日凌晨3點多，潘姓、陳姓被告共謀，分別騎機車和開車，駛抵屏東縣恆春鎮郭姓男子經營的鹿境梅花鹿生態園區。

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由陳在園區外把風，潘則翻越圍籬侵入鹿境園區，涉嫌徒手抓住2隻幼鹿和1隻成鹿，再用黑色膠帶綑綁四肢後，以汽車載運幼鹿，而成鹿則因體型過大無法搬運，被留置在園區內室外場地。

後來，其中1隻幼鹿，因嚴重脫水、體溫過低，對外界光線及聲音刺激皆無法正常反應，無法自行站立及採食，經搶救後死亡﹔成鹿同樣因嚴重脫水、頭部及四肢有多處擦挫傷等因素，最終死亡。

屏東地院依違反動物保護法和加重竊盜等罪，分別判處潘、陳有期徒刑1年和8月，陳放棄上訴而定讞﹔潘上訴指稱，已坦承犯行，要求從輕量刑，被高雄高分院駁回並定案。

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