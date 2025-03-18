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    首頁　>　社會

    ATM傳臭味 「熱心大叔」衝巷抓人：快打110！

    台南郵局ATM附近傳出異味，休假中的警五分局巡佐蘇敬修察覺異狀，循氣味進入巷內，發現男子吸食K他命並通報警方。（民眾提供）

    台南郵局ATM附近傳出異味，休假中的警五分局巡佐蘇敬修察覺異狀，循氣味進入巷內，發現男子吸食K他命並通報警方。（民眾提供）

    2025/03/18 20:36

    〔記者王捷／台南報導〕17日晚間台南郵局ATM附近傳出異味，排隊領錢的民眾紛紛摀住鼻子。一名熱心大叔放棄排隊，轉進巷子察看，並大喊請人幫忙打110報案。這時，路過民眾才發現，有人躲在巷子裡偷吸K菸，並將此事PO上網。而這名「熱心大叔」，其實是休假中的警五分局巡佐蘇敬修。

    蘇巡佐昨晚吃完晚餐後，妻子要他出門領錢，順便買隔天孩子的早餐，但他一出門便拖到凌晨才回家，夫妻倆差點因此爭吵。原來，他在ATM排隊領錢時聞到K他命的氣味，隨即放棄領錢，循著異味進入巷子內查看。

    不久後，有民眾發現一名年輕男子匆匆丟掉菸頭，準備離開，卻在巷口被蘇巡佐攔下。該男子當場辯稱，自己剛領完錢，臨時想吸K菸，卻不知該在哪裡抽，擔心氣味被發現，才躲進巷子。

    蘇巡佐隨即控制住該男子，並請在場民眾幫忙撥打110報案，這時大家才知道這位熱心的大叔其實是名警察。警方指出，訊後警方將該男子依毒品危害防制條例處以行政裁罰，為持續追查毒品來源，細節則不便透露。雖然蘇巡佐成功逮到吸毒男子，但回家後，仍免不了面對妻子的「審問」，因為他忘了買兒子的早餐。

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