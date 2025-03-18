逆轉！台電控得標廠商透過內鬼綁標 逆轉獲賠741萬

逆轉！台電提告指控得標2個車床標案的廠商透過台電內鬼綁標而求償，一審判台電敗訴，高等法院逆轉判決台電勝訴，獲賠741萬元。（資料照）

2025/03/18 18:38

〔記者楊國文／台北報導〕台電公司指控有意承攬2個車床標案的廠商與台電員工以綁標手法而得標，提告要求得標廠商依政府採購法等規定，返還所支付佣金600萬元2倍的不正利益1200萬元，一審判台電敗訴，上訴後逆決逆轉，高等法院改判廠商應返還741萬多元；可上訴。

台電公司提告主張，油機工業公司的王姓總經理與張姓副理，藉由仲誼公司郭姓負責人與台電機械工場機工課洪姓課長約定，將「立式車床（ VERTICAL LATHE 1 台」採購案（下稱 6 米車床案）及「立式車床（中型）」2件採購案規格，綁定為油機工業的車床規格，促成油機工業順利於2019年4月2日、同年10月9日分別以8046萬元、2496萬元得標並簽約，台電並已付款。

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台電指出，油機工業為酬謝郭男與洪男協助取得該2標案，支付600萬元佣金給郭男，再由郭交付40萬賄款給洪男，全案已經高雄地檢署偵結、起訴。因此，依政府採購法等規定，給付佣金600萬元的2倍不正利益共1200萬元。

桃園地院審理認為台電請求無理由，判台電敗訴。台電不服，上訴高等法院。

高院審理認為，郭男自洪男處得知油機工業有採購立式車床的需求後，即引薦張男與洪男相識，並由張男提供油機工業的立式車床規格，供洪男將2標案的規格範圍綁定油機工業的車床規格，藉以排除其他廠商競標，郭男甚至提供虛假的他家公司報價資料給洪男，以促成油機工業取得標案。

高院指出，油機工業在2標案公開招標前，即與郭男約定支付一定比例的佣金，並在取得價款後，，給付佣金600萬元給郭男，郭男並將40萬元賄款交給洪男，因此，台電依政府採購法第59條規定，主張應從2契約價款扣除不正利益，為有理由。經計算，台電依民法第179條規定，請求油機工業返還741萬多元，於法有據。

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