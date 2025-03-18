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    數發部遭炸彈威脅 警啟動維安機制防範

    數位發展部接到炸彈威脅信件，警方已加派人力加強巡邏。（記者劉慶侯翻攝）

    數位發展部接到炸彈威脅信件，警方已加派人力加強巡邏。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/03/18 18:15

    〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市延平南路的數位發展部，昨日民意信箱收到一封主旨為「中正區延平南路143號會爆炸」的恐嚇威脅信件，約100字的內容中，出現有簡體字。警方現正追查郵件ip位址，發現是來自於境外紐西蘭，警方仍在循線追查，並派員加強巡邏中。

    警方表示，數發部是17日自民意信箱收到炸彈威脅信件，內容聲稱「向國父孫中山發誓，我會遠程引燃炸藥，要1000萬台幣」，數發部今日早上立即向轄區中正二分局報案。

    警方獲報派員前往數發部進行全面場檢，並加強機關安全維護巡守勤務，刻正配合數發部資通單位調閱資料研析。

    警方目前初步查出恐嚇信件來源是來自境外紐西蘭，但不排除有其他可能，現仍透過管道進行溯源追查。

    警方表示，2024年3月，在南投經營民宿的張姓男子，因不滿數發部，分持長、短槍闖入數發射擊大門恐嚇，此次數發部再收到恐嚇信件，警方維安程序已啟動，全面加強周邊巡邏勤務。

    警方同時強調，民眾對於時事應保持理性，勿因一時情緒做出違法行為，北市警方持續加強該部安全維護工作，以維護民眾及機關安全。

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