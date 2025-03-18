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    首頁　>　社會

    刑事局攜手彰銀 簽署反詐騙MOU

    刑事局局長周幼偉今天率相關部門幹部，與彰化銀行董事長胡光華共同舉行簽署反詐騙MOU儀式。（記者邱俊福翻攝）

    刑事局局長周幼偉今天率相關部門幹部，與彰化銀行董事長胡光華共同舉行簽署反詐騙MOU儀式。（記者邱俊福翻攝）

    2025/03/18 16:33

    〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局持續號召民間企業「公私協力」合作反詐，獲彰化銀行響應簽署防詐合作備忘錄，由刑事局局長周幼偉今天率相關部門幹部，與彰化銀行董事長胡光華共同舉行簽署儀式。

    刑事局表示，去年度共發生12萬餘件詐騙案件，平均每天發生300餘件，1天平均財損4億1126萬餘元，尤其又以假投資詐騙為大宗；詐團利用社交平台演算法輕易接近民眾，並以求職、投資、交友等各類話題取信於民眾。

    實際案件中，詐團一開始會誘導被害人加入詐騙投資LINE群組，誆稱使用特定網站或APP獲取遠高於市場的獲益，起初甚至有部分民眾拿到收益，讓被害人趨之若鶩，甚至解保單、抵押不動產等方式投入畢生大半積蓄，為此刑事局與彰化銀行透過簽署MOU提高從業人員的警覺及道德知能，期能即時阻止民眾受詐。

    刑事局表示，彰化銀行為國內首屈一指的金融業領導品牌，在協助打擊詐欺方面一直表現積極，展現高度的企業社會責任，本次合作除了165反詐騙諮詢專線資料庫、識詐教育合作，彰化銀行也主動建置被害人資料庫，減少被害人再次被詐騙之風險。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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