撿到學生「一卡通」嗶9元 女子被判罰3000元

張姓女子撿到吳姓學生掉的「一卡通」後，拿去搭公車支付9元車資，被基隆地院依侵占遺失物罪判處3000元罰金，緩刑2年。（記者林嘉東攝）

2025/03/18 15:18

〔記者林嘉東／基隆報導〕張姓女子撿到1張吳姓學生遺失的「一卡通」學生證，竟占為己有，拿去搭公車，她被警方查獲時，還辯稱沒有使用過，直至警方拿出公車上行車紀錄器，拍到她持「一卡通」付9元車資，張女才改口不小心「拿錯卡」。基隆地院審理時，張女坦承犯行，並與吳生達成和解，法官考量她已獲吳生原諒，依侵占遺失物罪判處3000元罰金，緩刑2年。

判決指出，47歲張女去年8月10日上午，在基隆市撿到吳姓學生遺失的一卡通學生證，當天上午9點19分就拿撿到的一卡通在基隆市二信循環站搭公車，支付9元車資，直到8月12日，吳生發現一卡通遺失，查閱交易紀錄後發現該卡遺失沒多久就短少9元，卡片還有115元餘額，吳生在母親陪同下報警。

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警方循線找到張女，她一口否認有使用一卡通搭車，當警方拿出她被公車行車紀錄器拍到她使用的畫面後，才改口稱不小心拿錯卡。檢方調查後，將她依侵占遺失物罪嫌起訴。

法院審理時，張女坦承犯行，並已返還給吳生，法官審酌她坦承犯行，也與吳生達成和解，依侵占遺失物罪判她3000元罰金，緩刑2年。

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