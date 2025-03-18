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    原地送地檢！ 眼尖女法官超商買早餐遇詐團車手 聯繫檢警逮捕

    李男（左1）在雲林地院附近超商面交取款，被女法官識破，連繫檢警前往埋伏，順利逮人。（雲林地檢署提供）

    李男（左1）在雲林地院附近超商面交取款，被女法官識破，連繫檢警前往埋伏，順利逮人。（雲林地檢署提供）

    2025/03/18 14:33

    〔記者李文德／雲林報導〕買早餐也能抓到詐騙車手！雲林縣地方法院一名女法官昨（17）日上午到地院附近超商買早餐，看見52歲李姓男子形跡可疑，頗像詐騙集團車手，立即連繫雲林地檢署、虎尾警分局處理，經員警佯裝一般顧客等待被害人到場後，警方表明身分將李男逮捕，李羈押禁見獲准。

    雲林地院庭長王子榮指出，該名女法官到法院服務已近3年，專審刑事法庭，昨早她到附近便利商店要買早餐時，發現李男形跡可疑，便提高警覺注意，瞄到李所攜帶的文書資料、工作證，與審理案件中的詐欺車手樣態相似，於是聯絡雲林地檢署檢察官，由檢方向虎尾警分局員警到現場埋伏，展現平時審理專業。

    2名員警佯裝成一般顧客，在被害人尚未到達前埋伏，約30分鐘後49歲女被害人出現，將20萬元現金給李姓車手，員警當下表明身分，並當場逮捕李男，更查扣偽造合約書、收據、行動電話、工作證等物品。

    雲林地檢署表示，經查李男所屬詐欺集團為假投資、保證獲利等名義進行誆騙，李接受指示該特定便利商店扮演理財專員，向被害人收取投資款項20萬元。檢察官以共同詐欺取財未遂、偽造私文書、洗錢未遂、參與犯罪組織等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

    警方將20萬元現金交還被害人。（雲林地檢署提供）

    警方將20萬元現金交還被害人。（雲林地檢署提供）

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