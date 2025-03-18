台南警監環強力管制改裝管 28輛未變更登記遭罰

南市環保局聯合警察局、監理站稽查行動，取締違規改裝管。 （南市環保局提供）

2025/03/18 12:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為從源頭管制噪音車，今年起改裝排氣管皆需前往監理機關辦理變更登記。南市今年1至2月透過警察局、監理站及環保局聯合稽查行動，9場次攔查454輛，就有28輛未辦理環境部預約登錄檢驗或未變更登記，通通依法開罰。

環保局強調，今年起，車主可使用環境部核准之排氣管或自費前往環境部核可認證實驗室完成檢測認證，後續皆需自行至監理站完成變更登記，若未完成變更登記可處900至1800元罰鍰，若經噪音檢測不合格，再罰1800至3600元，最高合計可罰5400元。

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環保局表示，因應環境部「改裝排氣管認證制度」上路，凡於去（2024）年底掛號登錄預約車主，環保局協助免費檢測至今年3月31日止，迄今協助近6千輛機車完成認證。目前環保局已全數通知已掛號登錄民眾，尚未預約檢測車主儘速致電安排檢測時間。

環保局表示，將持續與警察局、監理單位合作，透過聯合稽查、聲音照相科技執法等多元稽查管道與手段，加強取締未辦理變更登記的車輛管理，遏止違規車輛上路，維護居民生活安寧。

環保局長許仁澤表示，已完成登記的合法改管車輛，行駛於道路時仍須遵守噪音管制標準，依速限不同，車輛噪音不得超過以下標準，速限50公里以下不得超過86分貝；速限50至70公里：不得超過90分貝，違者將依《噪音管制法》裁罰1800至3600元；若涉及隨意更換排氣管或不當操駕等行為，最高可處3萬元罰鍰。

台南市強力稽查管制改裝管，1至2月已取締28輛未變更登記遭罰。（南市環保局提供）

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