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    驚悚車禍！台中男衝撞台74線匝道分隔島 轎車翻覆命危

    廖男開車自撞台74線匝道分隔島，轎車翻覆命危送醫。（民眾提供）

    廖男開車自撞台74線匝道分隔島，轎車翻覆命危送醫。（民眾提供）

    2025/03/18 12:05

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區今（18）天凌晨發生一起嚴重車禍，一名男子開車行經路口時，因不明原因高速衝撞匝道口的平面分隔島翻覆，警消接獲報案趕抵現場時，男子當場失去生命跡象（OHCA），經破壞車門將其救出後送醫，所幸經搶救恢復生命徵象，目前仍在加護病房觀察中。

    這起事故發生在今天凌晨4時22分，32歲廖姓男子當時開車沿環中路內側車道往東直行，行經環中路與崇德路口的台74線崇德路匝道口時，突因不明原因失控，直接高速撞上平面分隔島後翻覆在匝道口，除轎車當場四輪朝天，車身也損毀嚴重，車頭變形，零件噴飛，令人怵目驚心。

    而廖男也因此受困車內，消防局獲報派遣人車趕往搶救，破壞車門救出發現廖男頭部明顯外傷，無生命跡象，經送醫搶救幸已恢復生命徵象，目前送加護病房治療，確切肇事原因仍待交通鑑識單位進一步分析。

    第五分局呼籲，用路人行車務必遵守交通規則，注意行車安全，並避免疲勞駕駛或危險駕駛行為，如有飲酒，請勿開車，應選擇計程車、代駕或指定駕駛，以確保自身及他人安全。

    車禍現場令人怵目驚心。（民眾提供）

    車禍現場令人怵目驚心。（民眾提供）

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