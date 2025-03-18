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    疑附近住戶檢舉違規擺攤 高雄攤商上門理論驚動員警

    高雄黃姓攤商（右）疑鄰居檢舉違規擺攤罰錢，上門按鈴起口角驚動員警到場約制。（圖由民眾提供）

    高雄黃姓攤商（右）疑鄰居檢舉違規擺攤罰錢，上門按鈴起口角驚動員警到場約制。（圖由民眾提供）

    2025/03/18 12:52

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市三民區某攤販違規擺攤被警方取締開單，黃姓攤商懷疑可能是附近某住戶檢舉，竟上門按門鈴並理論，雙方發生口角報警處理，民眾上網控訴黃姓攤商誇張行逕，警方今（18）日表示，雙方最後並未提告，但黃姓攤商違規設攤位明確，被開單告發罰1200元。

    三民警二分局今指出，鼎金所日前接獲民眾報案，鼎新路上有攤販違規設攤占用停車格，經派巡邏員警到場查看，該處所確有攤販佔用機車停車格設攤情形，立即向攤販告知拍照取締，並掣單舉發開罰，不料，引發攤商不滿，懷疑是附近住戶檢舉。

    鼎金所於前（18）日接獲報案，指鼎新路上發生糾紛案，員警獲報後立即抵達現場查處，經了解現場為黃姓攤販認遭到附近住戶檢舉違規設攤，心生不滿前往按鈴理論因而發生口角糾紛，惟警方到場詢問雙方皆不願提出告訴，後續若民眾對黃男提出告訴，警方將依法受理偵辦。

    警方表示，關於攤販於鼎新路設攤情形，因非屬高雄市政府經濟發展局合法登記攤販路段，係違反道路交通管理處罰條例第82條1項10款「未經許可在道路擺設攤位，可處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰並責令行為人即時停止並消除障礙」，若再有違規情事爰依規定拍照並掣單舉發。

    另有關網友質疑停放於機車停車格內的機車遭移置情事，尚未達到違法態樣，惟在移車後將機車上鎖，導致車主無法使用，則可能觸犯強制罪，警方提醒民眾不要誤觸法網。

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