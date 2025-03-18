保時捷男不滿後照鏡被擦撞 與YouBike騎士互毆雙雙送辦

蔡姓男子因不滿保時捷遭到李男擦撞，雙方發生口角後進而演變肢體衝突。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/18 11:43

〔記者陸運鋒／台北報導〕蔡姓男子昨天深夜10時許駕駛保時捷轎車，行經台北市大安區敦化南路一段時，與騎著YouBike單車的李姓男子發生擦撞，雙方發生口角後爆發肢體衝突，警消獲報趕抵後，雙方已無動手，立即協助2人送往醫院治療，幸無生命危險，詢後將2人移送偵辦。

據了解，從事服務業的31歲蔡男，當時駕駛母親的保時捷Panamera轎車，準備與女友到附近吃飯，而從事餐飲業51歲李男，則騎著YouBike單車下班返回信義區住處途中。

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大安警分局調查，蔡、李行經大安區敦化南路一段161巷，疑因巷內狹小，雙方在會車時，李男前方置物籃的手提袋，不慎擦撞到蔡男駕駛的保時捷左後照鏡，因此引發雙方口角、互罵髒話，進而爆發肢體衝突互毆，蔡男還從車廂拿出棍棒毆打李男。

警方表示，獲報趕抵時，雙方已經沒有衝突，但肢體均有擦挫傷，隨即協助2人送往仁愛醫院治療，由於雙方皆提告，警方詢後，依傷害、毀損罪嫌將2人移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾若遇行車糾紛等情事切勿衝動，應立即通報110並待警方到場查處，避免觸法。

駕駛保時捷蔡男與騎YouBike的李男發生行車糾紛，雙方進而爆發肢體衝突，警方趕抵查扣棍棒，詢後將2人移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

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