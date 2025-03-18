為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    保時捷男不滿後照鏡被擦撞 與YouBike騎士互毆雙雙送辦

    蔡姓男子因不滿保時捷遭到李男擦撞，雙方發生口角後進而演變肢體衝突。（記者陸運鋒翻攝）

    蔡姓男子因不滿保時捷遭到李男擦撞，雙方發生口角後進而演變肢體衝突。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/03/18 11:43

    〔記者陸運鋒／台北報導〕蔡姓男子昨天深夜10時許駕駛保時捷轎車，行經台北市大安區敦化南路一段時，與騎著YouBike單車的李姓男子發生擦撞，雙方發生口角後爆發肢體衝突，警消獲報趕抵後，雙方已無動手，立即協助2人送往醫院治療，幸無生命危險，詢後將2人移送偵辦。

    據了解，從事服務業的31歲蔡男，當時駕駛母親的保時捷Panamera轎車，準備與女友到附近吃飯，而從事餐飲業51歲李男，則騎著YouBike單車下班返回信義區住處途中。

    大安警分局調查，蔡、李行經大安區敦化南路一段161巷，疑因巷內狹小，雙方在會車時，李男前方置物籃的手提袋，不慎擦撞到蔡男駕駛的保時捷左後照鏡，因此引發雙方口角、互罵髒話，進而爆發肢體衝突互毆，蔡男還從車廂拿出棍棒毆打李男。

    警方表示，獲報趕抵時，雙方已經沒有衝突，但肢體均有擦挫傷，隨即協助2人送往仁愛醫院治療，由於雙方皆提告，警方詢後，依傷害、毀損罪嫌將2人移送台北地檢署偵辦。

    警方呼籲，民眾若遇行車糾紛等情事切勿衝動，應立即通報110並待警方到場查處，避免觸法。

    駕駛保時捷蔡男與騎YouBike的李男發生行車糾紛，雙方進而爆發肢體衝突，警方趕抵查扣棍棒，詢後將2人移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    駕駛保時捷蔡男與騎YouBike的李男發生行車糾紛，雙方進而爆發肢體衝突，警方趕抵查扣棍棒，詢後將2人移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播