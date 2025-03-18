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    偷摸強抱路邊醉女欲撿屍 辯「怕她亂跑」判囚10月定讞

    台北市信義區。示意圖（資料照）

    台北市信義區。示意圖（資料照）

    2025/03/18 12:06

    〔記者張文川／台北報導〕男子紀亮維3年前還是軍人時，放假在台北市信義區見一名女子泥醉躺在徒步區戶外長椅上，竟起色心伸手撫摸她胸部和下體，還強行以「公主抱」將她抱到巷口攔小黃試圖「撿屍」，女子驚醒呼救，他才鬆手，一審台北地院依乘機猥褻罪將他判刑10月，又依妨害自由未遂罪判可易科罰金的5月刑；高等法院二審維持強制猥褻罪判10月，但將妨害自由未遂罪變更為強制罪，刑度維持5月；最高法院駁回上訴，全案定讞。

    被害女子指控，2022年5月7日凌晨3時許，她在夜店喝了1杯啤酒和2小杯威士忌，因酒醉而睡在戶外長椅上休息，睡到一半感覺到有人也側坐在長椅上，讓她的後背靠在對方身上，對方接著伸手在她身體上下游移亂摸。

    被害人說，當時她尚未清醒到足以醒來反抗，只知道對方是不認識的男人，直到後來對方將她「公主抱」抱起來走路，她才甩手試圖掙脫，但對方緊抓她的手腕不放，她嚇得驚聲尖叫求救，對方才鬆手逃離。被害人當天中午酒醒後，至信義警分局報案，警方循線找到現役軍人紀男，通知到案說明後送辦，北檢起訴。

    紀男坦承接近被害女子並抱起來，但否認襲胸、摸下體非禮，也沒有要強行將人抱走，將她抱離長椅是想要將她送上計程車送她回家，抓住她的手臂是要防止酒醉的她亂跑，若他真的要犯罪，不會選在人潮眾多之處下手，女方持手機拍他，他也未予阻擋，照片也顯示他跟旁邊的人有說有笑，沒有犯罪之意。

    一審北院不採信辯詞，認定紀男有罪，為逞私慾利用被害人泥醉不能抗拒之際乘機猥褻，法治觀念淡薄，且被害人沒有和解意願，先後所犯2罪各判10月、5月。

    二審高院認為紀男將女子公主抱、抓手不放的行為，應為觸犯強制罪，變更罪名，但刑度不變，維持10月、5月刑。最高法院認為二審判決沒有違誤，駁回紀男上訴定讞，紀男須入獄。

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