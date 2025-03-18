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    詐騙財損狂降5成！彰化狠掃黑幫161人 直播主詐假金飾遭抄家

    彰化警方加強打詐，近3個月來，彰化縣詐騙案件數下降4成，財損金額減少5成。（記者張聰秋攝）

    彰化警方加強打詐，近3個月來，彰化縣詐騙案件數下降4成，財損金額減少5成。（記者張聰秋攝）

    2025/03/18 12:12

    〔記者張聰秋／彰化報導〕警方加強打詐，近3個月來彰化縣詐騙案件數下降4成，財損金額減少5成。不過，黑幫勢力開始滲透詐騙犯罪，警方2至3月執行全國掃黑肅槍專案，查獲161名詐騙集團成員、73名治平專案對象，並起出槍械改造工廠、改造槍枝，查扣不法所得超過4千萬元，成功攔阻逾7500多萬元的詐騙款項。

    彰化警察局長陳明君指出，黑幫不僅轉型經營詐騙，還涉足暴力討債、洗錢，甚至還扮演地政士、代書等各領域角色，滲透到各行各業，詐騙無所不在，警方會繼續加強打擊力道。這波規劃專案打擊，徹底掃蕩黑幫據點、斷絕金流，保護民眾生命財產安全。

    員林警分局此次查獲胡姓直播主詐騙集團，該團隊透過直播銷售假金飾、仿冒精品，利用話術欺騙消費者下單，甚至涉入暴力討債。警方突襲逮捕胡姓主嫌等17人，查扣球棒、刀械、玩具槍等證物，全案依詐欺、傷害、殺人未遂、商標法及組織犯罪條例移送彰化地檢署偵辦。

    警方今天同時透過「打詐儀錶板」公布最新數據，2月彰化縣詐騙案件463件，財損2億2910萬元，雙雙低於全國平均值。陳明君呼籲，民眾慎防網路低價販售的精品，如遇可疑交易，立即向警方通報，或至「打詐儀錶板」網站查詢最新詐騙手法。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    彰化警方在查緝專案中查獲直播主涉入詐騙及暴力討債等行為，查扣不法所得與犯罪工具。（記者張聰秋攝）

    彰化警方在查緝專案中查獲直播主涉入詐騙及暴力討債等行為，查扣不法所得與犯罪工具。（記者張聰秋攝）

    彰化警方查獲直播主涉嫌以假金飾牟取暴力。（記者張聰秋攝）

    彰化警方查獲直播主涉嫌以假金飾牟取暴力。（記者張聰秋攝）

    彰化警方執行打擊詐騙專案，瓦解改造工廠，起出改造槍枝。（記者張聰秋攝）

    彰化警方執行打擊詐騙專案，瓦解改造工廠，起出改造槍枝。（記者張聰秋攝）

    彰化警察局長陳明君（左）今在記者會上強調警方打詐不手軟，繼續加強打擊力道，尤其是黑道幫派轉型跨進詐騙犯罪，列為重點查察。（記者張聰秋攝）

    彰化警察局長陳明君（左）今在記者會上強調警方打詐不手軟，繼續加強打擊力道，尤其是黑道幫派轉型跨進詐騙犯罪，列為重點查察。（記者張聰秋攝）

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