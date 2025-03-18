被控以中國製快篩賄選 北市議員秦慧珠不起訴

國民黨台北市議員秦慧珠。（資料照）

2025/03/18 10:47

〔記者王定傳／台北報導〕國民黨台北市議員秦慧珠及國民黨台北市松山區新聚里里長郭秀鳳，2022年參選市議員及里長期間，被控推由一名朱姓男子向中國業者採購COVID-19快篩試劑，趁活動時發給選民，涉違反公職人員選舉罷免法；台北地檢署調查後認為，2人所為處於競選開始前夕，現任民意代表舉辦公益活動抑或賄選的灰色地帶，但依現場各項情境來觀察，難以完全推認2人有賄選犯意或有賄選對價關係，罪嫌不足，處分2人不起訴。

秦慧珠、郭秀鳳被控於2022年間，透過朱姓業者出現向中國業者採購COVID-19快篩後，於同年8月24日晚間7時許，在新聚里辦公室舉辦「秦慧珠議員與郭秀鳳里長聯合致贈快篩試劑」活動中，動員有投票權的里民到場參加活動，向排隊領取快篩的民眾要求投票支持年底連任市議員、里長，並由秦慧珠發放快篩及其他生活用品等，現場共備有200劑快篩試劑及50劑兒童試劑，全數發完。

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但檢方認為，當時現場並無請求選舉支持的口語、服裝或旗幟，兩人也沒身穿參選人或候選人服裝，且路過者也可排隊領取，不是針對當地選民，加上有領取者說快篩試劑屬防疫需求，不會影響投票意願，罪嫌不足，今處分不起訴。

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