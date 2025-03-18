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    北橫賞櫻2天1夜遊 4名7旬登山客塔曼山迷途

    4名7旬登山客塔曼山迷途，經消防人員引導冷靜待救，4人順利下山。（記者李容萍翻攝）

    4名7旬登山客塔曼山迷途，經消防人員引導冷靜待救，4人順利下山。（記者李容萍翻攝）

    2025/03/18 10:37

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市北橫公路沿線的千島櫻、富士櫻已經滿開，遊客揪團上山賞櫻之際，桃園市消防局第四大隊巴陵分隊日前接獲4名年紀皆逾7旬的登山客，包括一對夫妻賞櫻兼攀登塔曼山返程時迷路的案件。經立即與報案人取得聯繫，引導其開啟手機定位及使用LINE回傳座標，確認迷途前的最後地標為登山步道1500公尺處，在其報案的2個小時接觸到報案者，順利把人救下山。

    為避免單一座標恐有偏移情形，消防局指揮中心透過手機簡訊定位技術（木馬簡訊），回傳登山客所在座標，經分隊確認與原回傳座標一致，並請迷途登山客於原地待救。

    最後在該座標位置成功找到迷路登山客（3女1男）所幸登山客皆攜帶足夠的食物、飲水與保暖裝備，意識清楚且無人受傷，隨後引導其一團人安全下山。

    據了解，這群人約30位遊客是參加旅行社坐遊覽車前往巴陵2天1夜旅遊，前一天前往恩愛農場賞櫻，第二天去塔曼山走走，因均為第一次前往，其中這3女1男（新北人，約70幾歲）迷途，請求消防隊協助引導下山。

    巴陵分隊長林龍井今（18）日表示，塔曼山標高2130公尺，為新北第一高峰，山域內林況茂密，樹形奇特，素有台灣魔幻森林之稱。因此吸引不少遊客慕名而來，但也常因登山客不熟悉路況而發生迷途事件。

    巴陵分隊提醒欲前來登山的遊客若遇山難或迷途，應遵循S.T.O.P.原則：即S（Stop）停下來，勿繼續走向不確定的路；T（Think）思考可能出錯的地方，並留在原地等待救援；O（0bserve）:觀察周遭可利用資源，並注意有無土石崩塌或野生動物出沒等危險；P（Plan）分配糧食與水源，選擇適當地點避難並做好保暖等待救。

    4名7旬登山客塔曼山迷途，經消防人員引導冷靜待救，4人順利下山。（記者李容萍翻攝）

    4名7旬登山客塔曼山迷途，經消防人員引導冷靜待救，4人順利下山。（記者李容萍翻攝）

    4名7旬登山客塔曼山迷途，經消防人員引導其開啟手機定位及使用LINE回傳座標冷靜待救，4人順利下山。（記者李容萍翻攝）

    4名7旬登山客塔曼山迷途，經消防人員引導其開啟手機定位及使用LINE回傳座標冷靜待救，4人順利下山。（記者李容萍翻攝）

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