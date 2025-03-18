合歡山聯外道2個月發生112起車禍 警方加強取締7項違規

台14甲線合歡山公路頻傳車禍，不乏疲勞駕駛造成。（民眾提供）

2025/03/18 09:50

〔記者張協昇／南投報導〕合歡山每逢假日湧入大批旅遊人潮，但因車輛多，加上天候不穩，也頻傳交通事故，合歡山聯外道路台14線、台14甲線，今年1、2月發生112起交通事故，去年11、12月更發生172件交通事故，肇因包括自撞等不當駕駛行為、未注意車前狀態及疲勞駕駛等，警方即日起將針對嚴重超速等7項重大違規加強取締。

南投縣府警察局交通警察隊統計，去年年10月至12月間，合歡山聯外道路台14線、台14甲線共發生172起交通事故，其中週五至週日發生108件，導致2人死亡、69人受傷；今年1月至2月同路段則發生112起交通事故，造成1人死亡、25人受傷。分析事故肇因以自撞、自摔等不當駕駛行為占80件最多，其次為未注意車前狀態、未保持行車安全距離43件，第三則為打瞌睡、疲勞駕駛等恍神分心駕駛行為33件。

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警方指出，疲勞駕駛可能導致視線模糊、反應遲鈍、注意力不集中等問題，根據研究，疲勞駕駛與酒駕同樣危險，駕駛若僅睡4小時便上路，發生車禍的風險將增加10倍，嚴重影響行車安全。由於合歡山道路蜿蜒狹小且海拔高，民眾切勿疲勞駕駛，尤其不要超速、隨意超車及逆向行駛，並保持安全行車距離，留意彎道視線不佳的路段，警方將於台14線、台14甲線針對嚴重超速、闖紅燈、逆向行駛、未禮讓行人、蛇行惡意逼車、未依規定轉彎、酒後駕車等7項重大違規加強取締。

台14甲線合歡山鳶峰路段，今年2月發生賓士轎車失控衝破護欄墜谷事件。（民眾提供）

台14甲線合歡山公路蜿蜒狹小，民眾務必小心駕駛。（記者張協昇攝）

南投警方在合歡山武嶺執勤， 維持交通秩序， 確保民眾行車安全。（資料照，記者張協昇攝）

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