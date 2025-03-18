半夜噴香水騎重機出門，偷腥夫出軌遭休。（情境照）

2025/03/18 10:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓護理師發現先生常半夜騎重機出門，且會噴香水、一直看手機訊息，垃圾倒半小時才回家，事後才知先生與喜歡騎重機、生過小孩的小三發生性行為，身為虔誠教徒的她再也無法與先生同眠共枕，分居3年後向新竹地院訴請休夫，法官認為先生並未積極挽回婚姻，判准離婚。

104年結婚的陳姓護理師說，先生張男自110年6月至9月間常深夜騎重機出門，半夜2點後始返家，且有一直看手機信息、噴香水、倒垃圾倒了30分鐘等異常行為，嗣110年9月終於向她坦承與小三產生情愫，並暗指其因她無法生育而有所遺憾。

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事後張男亦向夫妻家人及共同好友坦認出軌一事，且張男妹妹曾向她表示，了解她承受背叛之苦，婆婆亦曾傳送「兒子知道錯了，也在當時結束那件事了」給她，另雙方曾於教會中進行婚姻諮商，張男當時亦對師母及牧師配偶坦承有與外遇對象發生性行為一事。

因先生背叛婚姻，陳女再難與先生同眠，且張男會不斷打探她的行蹤，讓她在分房睡後仍備感壓力，因當時正逢新冠疫情時期，她身為第一線之醫護人員，為避免增加家屬間染疫風險，暨考量彼此應有冷靜思考空間，故在張男同意情況下，於111年搬出在外租屋，惟經數月慎重思考後，仍認先生出軌行為已令婚姻產生嚴重破綻。

她說外遇事件後，夫妻已無法和平溝通，又雙方雖同為基督教徒，並屬相同教會，先生偶爾於教會看到她，乃主動閃躲並離席，實無任何維繫婚姻之舉，因此請求判決離婚。

張男說，陳女不願以媳婦身分列名他父親訃聞外，亦不願主動通知並同意他參與岳父喪禮，實難謂合情適理。

法官調查，張男傳訊「我還能怎麼做，妳才能消氣些呢？」、「這陣子，妳對我不斷冷淡，我吞，因為我讓妳難過…」等語，陳女「你外遇後，就不會再有以前的我們了。我們也不會回到從前。以前愛你、為你付出，陪你開刀住院、陪伴你照顧你爸，只換來外遇。我不會像傻瓜一樣像從前愛你了」等語。

陳女傳訊「我考慮清楚了，沒辦法與你繼續走下去，實在無法跨越外遇的坎。外遇帶來的傷害、信任感被破壞，難以修復了。與其終日面對我的冷漠，不如讓彼此去尋求各自的人生」、「外遇的人是你，你沒有資格要求我，重新建造對你的信心。這不是從前的難關，這是外遇的背叛，你說得可真輕鬆」等語。

法官認為夫妻分居迄今已3年餘，均未見張男有何積極修復婚姻裂痕之舉，因此判准離婚。

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