家暴夫長期虐妻，還將飯塗在孩子臉上。（情境照）

2025/03/18 09:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚20年的新竹陳姓女子指控丈夫慣性酗酒家暴，半夜回家將她罵醒不讓她睡，她實在受不了而跑回娘家，沒想到丈夫在照顧13歲兒子時，竟嫌孩子吃飯速度慢，將飯塗抹在孩子臉上，導致孩子出現輕生念頭，新竹地院判准陳女休夫。

95年結婚的陳女說，丈夫曾男有酗酒惡習且情緒控管能力不佳，時常毆打、辱罵她，又多次飲酒夜歸，並於半夜將她罵醒，不讓她睡覺，子女上前勸阻亦無效，她因不堪其擾，乃於去年8月搬回娘家居住。

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她說丈夫控制慾強，因懷疑她與異性同事間有不當往來，竟數次前往她工作地點找麻煩，並出言諷刺「最近小王幫你妳搬家，搬的很開心吧！妳密謀很久了吧！」分居後曾男仍不時辱罵她，她實無法再無法與丈夫相處，請求法官判准離婚。

陳女說分居後，因居住空間不足，乃將未成年子女暫交由丈夫照料同住，社工訪視時得知曾男會毆打兒子，且曾因孩子吃飯速度較慢，竟將飯塗抹於孩子臉上，致孩子身心受創，已有輕生念頭。最後法官判准離婚。

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