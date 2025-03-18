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    首頁　>　社會

    婦人走騎樓遭鐵鍊絆倒受傷 證券公司判賠56萬

    看光臨藝術節光雕遭騎樓鐵鍊絆倒，婦人多處骨折求償。（記者蔡彰盛攝）

    看光臨藝術節光雕遭騎樓鐵鍊絆倒，婦人多處骨折求償。（記者蔡彰盛攝）

    2025/03/18 09:00

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕65歲劉姓退休婦人於110年10月到新竹市觀賞光臨藝術節光雕展演活動時，晚間行經騎樓遭鐵鍊絆倒，致多處骨折受傷，憤而向證券公司提告求償348萬元，新竹地院審理後判賠56萬元。

    竹市某證券公司在騎樓放置鐵鍊，且未在周圍設置警示標誌或標語等安全措施，110年10月28日劉女至新竹市參加新竹光臨藝術節光雕展演活動，於晚間7時許行經騎樓時遭鐵鍊絆倒，致左側尺骨鷹嘴突移位閉鎖性骨折、左側手肘挫傷、右側膝部開放性傷口、右側前臂挫傷、左側近端橈、尺骨閉鎖性骨折、右側遠端橈骨閉鎖性骨折等傷害。

    刑事部分，新竹地院法官審酌公司在公眾往來騎樓放置鐵鍊，又未設置警示標誌或標語，致劉女於行走經過時遭絆倒並受傷，身心均遭受相當程度痛苦，將負責人依過失傷害罪判處拘役55天。

    劉女為此事故支出醫藥費37萬元、看護費用23萬元，事後新竹市政府已給付醫療費用21萬元，劉女再向證券公司求償醫療與看護費用共23萬元、交通與不能工作損失96萬元、精神慰撫金200萬元等，合計求償348萬元，新竹地院審理後判賠56萬元。

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