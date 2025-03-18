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    首頁　>　社會

    車未讓行人罰6千、偷窺洗澡僅罰3千 律師：有修法空間

    律師江信賢。（江信賢事務所提供）

    律師江信賢。（江信賢事務所提供）

    2025/03/18 00:12

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    偷窺洗澡僅罰3千 台南受害女嘆車未讓人都要罰6千

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區一名女子今年3月3日深夜在家裡浴室洗澡時，遭一名陌生男子偷窺。事後涉案的陳姓男子僅被依社維法開罰3千元，讓受害女子深感不滿。律師江信賢表示，有關偷窺的處罰，一般民眾可能不是很瞭解刑法規定，依照刑法第315條之1第1款的妨害秘密罪，必須同時符合「無故」、「利用工具或設備」、「窺視」和「他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」，才會成立妨害秘密罪，依法可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

    其中最有討論空間的是一定要有「利用工具或設備」，才是刑法處罰的行為，例如使用針孔攝影機、望遠鏡、聽診器、錄音機等；他指出，若是單純探出頭窺視裙下風光、他人洗澡、爬樹遙望遠方等，因為沒有使用任何工具或設備，是不構成刑法犯罪規定。

    江信賢說，曾有學界討論過，如果行為人是戴眼鏡、使用樓梯偷窺，是不是也屬於使用工具或設備呢？刑法所指的工具與設備，一定要屬於可以超越一般人的正常視覺或聽覺能力，戴眼鏡或使用樓梯偷窺，都沒辦法增加正常人的視覺及聽覺能力，所以不是屬於妨害秘密罪所規範的工具或設備要件。但若使用鏡子反射原理窺視，因為正常人的視覺是沒辦法折射的，就會構成使用工具或設備的刑法妨害秘密罪要件。

    不過，就算是沒有使用工具或設備偷窺，也不是無法可管。江信賢說明，依照社會秩序維護法第83條規定，故意窺視他人臥室、浴室、廁所、更衣室，足以妨害其隱私者，可處新台幣6千元以下罰鍰。

    因為這條文是1991年制定，迄今長達數10年，只罰6千元以下罰鍰，是否可以收警懲及嚇阻的效果？確有討論及修法空間，江信賢認為，物價指數早已數年倍增，罰緩也應與時俱進，才能真正達到維持社會秩序與處罰的效果。

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