男騎車突遇國中生穿越馬路 閃避不及迎面撞2傷送醫

楊男騎車行經自強一路，突遇蔡姓女國中生穿越馬路，閃避不及迎面撞上，造成2人受傷送醫。（讀者提供）

2025/03/17 23:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名楊姓男子今晚騎車行經鳳山區自強一路，突然一名蔡姓女國中生未行走斑馬線，直接從公園竄出穿越馬路，楊男閃避不及迎面撞上，2人受傷送醫治療；警方初步認定雙方均有肇事責任，楊男未注意車前狀況，蔡姓少女未依規定行走斑馬線，將送交大進一步判定。

警方調查，楊姓男子（48歲）今晚騎機車沿著鳳山區自強一路南向北行駛，突然一名蔡姓女國中生（14歲）未行走斑馬線，直接從公園竄出，從自強一路東側往西穿越道路，導致楊男煞車不及，迎面撞上蔡姓少女。

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警方據報到場處理，對楊男實施酒測，酒精濃度為0，2人手腳多處擦傷，所幸沒有生命危險。

警方初步認定雙方均有肇事責任，楊男未注意車前狀況，蔡姓少女未依規定行走行人穿越道，詳細肇事原因將進一步送交通大隊判定。

鳳山警分局呼籲民眾遵守交通規則，駕駛行車應隨時注意左右行車狀況，行人穿越道路應走斑馬線，以維護交通安全。

楊男騎車行經自強一路，突遇蔡姓女國中生穿越馬路，閃避不及迎面撞上，造成2人受傷送醫。（讀者提供）

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