為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男騎車突遇國中生穿越馬路 閃避不及迎面撞2傷送醫

    楊男騎車行經自強一路，突遇蔡姓女國中生穿越馬路，閃避不及迎面撞上，造成2人受傷送醫。（讀者提供）

    楊男騎車行經自強一路，突遇蔡姓女國中生穿越馬路，閃避不及迎面撞上，造成2人受傷送醫。（讀者提供）

    2025/03/17 23:45

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名楊姓男子今晚騎車行經鳳山區自強一路，突然一名蔡姓女國中生未行走斑馬線，直接從公園竄出穿越馬路，楊男閃避不及迎面撞上，2人受傷送醫治療；警方初步認定雙方均有肇事責任，楊男未注意車前狀況，蔡姓少女未依規定行走斑馬線，將送交大進一步判定。

    警方調查，楊姓男子（48歲）今晚騎機車沿著鳳山區自強一路南向北行駛，突然一名蔡姓女國中生（14歲）未行走斑馬線，直接從公園竄出，從自強一路東側往西穿越道路，導致楊男煞車不及，迎面撞上蔡姓少女。

    警方據報到場處理，對楊男實施酒測，酒精濃度為0，2人手腳多處擦傷，所幸沒有生命危險。

    警方初步認定雙方均有肇事責任，楊男未注意車前狀況，蔡姓少女未依規定行走行人穿越道，詳細肇事原因將進一步送交通大隊判定。

    鳳山警分局呼籲民眾遵守交通規則，駕駛行車應隨時注意左右行車狀況，行人穿越道路應走斑馬線，以維護交通安全。

    楊男騎車行經自強一路，突遇蔡姓女國中生穿越馬路，閃避不及迎面撞上，造成2人受傷送醫。（讀者提供）

    楊男騎車行經自強一路，突遇蔡姓女國中生穿越馬路，閃避不及迎面撞上，造成2人受傷送醫。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播