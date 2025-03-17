一街之隔！7旬嬤領百萬鈔票沉甸甸 台中警花貼心護鈔

雖然兩家銀行僅隔一條街，女警仍貼心相隨護鈔。（警方提供）

2025/03/17 23:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名7旬婦人近日到銀行提領100萬元，準備轉至另家存款利率較高的銀行定存，行員唯恐她遇詐通報警方協助，兩名女警到場確認無異狀後，雖然兩家銀行僅隔一條街，仍貼心相隨護鈔，確保資金與人身安全，婦人對孫輩警的協助深表感激，頻頻表示：「有警察陪在身邊，真的好安心！」

台中市第一分局上週五接獲轄內銀行通報，74歲岳姓婦人計畫提領100萬元，準備轉存至另家銀行，以獲取較高存款利率，由於金額龐大，加上近年來詐騙案件頻傳，許多詐騙集團會利用假投資、假定存等話術誘騙民眾，行員擔心她的安全且唯恐她遇詐提高警覺，主動通報警方協助確認。

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接獲通報後，西區派出所女警張淳鈞、黃景欣及實習生吳函霈迅速趕到現場，親切關心岳婦提款用途，確認無異狀後，主動陪伴她步行至另家銀行存款，雖然兩家銀行僅隔一條街，但警方仍不敢大意，仔細觀察周遭環境，避免岳婦成為不肖人士目標和資金的安全。

沿途女警也細心與岳婦聊天，緩解她的緊張情緒，讓她倍感安心，確保岳婦安全抵達目的地後，才放心離開，岳婦對警方安全護送深表感謝說：「還好有銀行和警方關心，不然我一個人拿這麼多錢真的會很緊張！」第一分局長尤啓南提醒市民，若需提領或運送大筆現金，可隨時向警方尋求協助，降低遭竊或受騙風險，確保自身財產安全。

岳婦到銀行提領100萬元，準備轉至另家存款利率較高的銀行定存。（警方提供）

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