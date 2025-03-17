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    首頁　>　社會

    鵝隻竟裝晶片 鄰賊當場傻眼栽了

    郭男涉嫌竊取鄰近鵝池鵝隻，卻不知牠被裝上晶片，並被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    郭男涉嫌竊取鄰近鵝池鵝隻，卻不知牠被裝上晶片，並被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    2025/03/17 21:17

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市郭姓男子將隔壁鵝群圈養地門板打開，鵝隻步出後，再驅趕至到他的鵝池，卻不知道被害人何姓飼主為防範他偷鵝，在牠們身上裝上晶片，高等法院高雄分院依竊盜罪，判處郭男拘役40天定讞，得易科罰金。

    據了解，被告郭男與何男均在大樹區統嶺路飼養鵝隻，因圈養地相鄰，原本為好友，後因故鬧翻後，何男發現鵝隻短少，懷疑是對方手腳不乾淨，於是在鵝隻身上裝晶片，以防被竊。

    2023年6月11日下午，郭男將何圈養地門板打開，讓鵝隻走出來，再將牠驅趕到自己鵝池，涉嫌竊取2隻共1000元。何男發現鵝隻短少，在7月4日下午，向仁武分局報案，辦案人員會同寵物館人員，前往郭鵝池掃描晶片查獲，郭男當場傻眼，鵝隻竟然裝上晶片。

    員警製作筆錄後，依竊盜罪嫌，將郭男函送橋頭地檢署偵查、起訴，並經地院判處拘役40天，如易科罰金，以1000元折算1日，他不服上訴指出，雖承認有驅趕鵝隻，但辯稱是他飼養的，否認犯行。

    高雄高分院勘驗監視器畫面和晶片編號等證據，認為郭男所辯不足採信，判決上訴駁回並定案。

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