高雄婦人遭棄屍複驗背部3刀是致命傷 家屬盼殺人夫妻判處重刑

警方逮獲張姓男子移送法辦。（記者陳文嬋攝）

2025/03/17 19:32

〔記者李惠洲、陳文嬋／高雄報導〕高雄市一對張姓夫妻涉嫌殺害石姓婦人棄屍屏東山區，檢方依強盜殺人、遺棄屍體罪聲押2人獲准，今解剖複驗確認石婦背部3刀為致命傷，造成石婦傷重不治；家屬感到憤怒、悲傷，盼司法對2嫌判處重刑。

檢警調查，嫌疑人張男（33歲）不滿石姓婦人（60歲）催債10多萬元，又覬覦石婦身上現金多，於她登門討債之際，一度借車供她外出收錢，待她返回一進門，立刻揮棒重擊頭部，石婦一度倒地昏迷又醒來，張男再持水果刀猛刺石婦背部3刀後，夥同妻子駕駛租賃貨車，載往屏東枋山山區棄屍。

請繼續往下閱讀...

家屬驚覺石婦出門討債後失聯報警，檢警過濾監視器畫面，發現石婦進入張男倉庫後失蹤，檢警登門找人，張男裝沒事繼續工作，推稱工作在忙，不知道石婦去哪裡，仍被檢警識破突破心防，為了生活謀財害命，張妻則協助棄屍。

檢警進一步追查，發現張男涉嫌謀財害命，不還錢還洗劫石婦現金30多萬元，不過張男否認預謀強盜殺人，僅坦承臨時起意殺人，仍被檢方依強盜殺人、遺棄屍體罪聲押2人，法官裁定2人收押禁見。

檢方今會同法醫解剖複驗，花了3個多小時釐清死因與案情，確認石婦頭部曾遭球棒打傷造成腫脹，背部3刀為致命傷，造成石婦傷重不治。

檢警也於張男倉庫附近工地，尋獲已丟棄行凶球棒，凶刀則丟棄屏東海邊，迄今仍未尋獲；犯罪手法與今年楠梓區發生工頭強盜殺人棄屍案雷同，均起因債務糾紛，犯下強盜殺人後，將人棄屍屏東山區。

此外，檢警於行凶倉庫現場、作案球棒、運屍租賃貨車拉簾，採集血跡反應送驗比對，其中貨車拉簾血跡驗出與石婦DNA型別相符，行凶倉庫、作案球棒血跡持續比對中。

高雄石姓婦人慘遭殺人棄屍，檢方昨解剖複驗，家屬悲傷掩面哭泣。（記者陳文嬋攝）

承辦檢察官呂尚恩。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法