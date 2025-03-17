台中妹死兄獨活！離婚酒後互吐失意 母親牌位前共赴黃泉

檢方今日相驗，警方鑑識人員攜帶一大箱證物前往勘驗。（民眾提供）

2025/03/17 18:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區昨（16）日下午發生死亡案件，一對同母異父兄妹疑皆因生活不順遂相約飲酒，酒後竟一起在已故母親牌位前輕生，結果釀成妹妹死亡、大她7歲哥哥獨活的悲劇，檢警今相驗妹妹遺體，並有酒瓶、粉色藥袋等扣案證物，檢方決定明日解剖複驗，釐清確切死因。

經查，52歲陳男與45歲林女為同母異父的兄妹，並未同住，已離婚多年的陳男獨自在北區租屋，並在樓下經營小吃店，因生意不佳經濟壓力沉重，加上生活不順遂，前晚心情低落便致電妹妹訴苦並相約到該處飲酒，酒過三巡後竟得知哥哥有離世念頭。

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原本是來勸哥哥的妹妹，想到自己離婚多年，唯一小孩也跟著前夫，平日打零工為生日子也過的不好，一時悲從中來竟產生共鳴附和哥哥想法。兩人隨後想起已過世多年的母親，決定在母親牌位前一起共赴黃泉去找媽媽，疑一起吞藥後尋短，未料哥哥昨下午1點多醒來，發現妹妹已無生命跡象，驚慌失措下趕緊通知友人協助報警。

警方與消防人員趕抵後，發現現場遺留疑似輕生用具，林女則已明顯死亡，無明顯外傷，且無打鬥痕跡，警方現場查扣酒瓶、粉色藥袋等大量證物，除將陳男帶返警局調查並報請相驗，檢方今日會同法醫前往殯儀館進行相驗，林女家屬到場，神情哀戚，鑑識人員更攜帶一大箱證物前往勘驗。

據了解，目前該案尚未依「加工自殺罪」偵辦，但全案仍須進一步釐清是否涉及刑責，而檢方今日相驗後，決定於明日解剖複驗，以確認林女的確切死因；警方也呼籲，若遇生活困境，應尋求專業協助，不要讓一時的衝動釀成無可挽回的悲劇。

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