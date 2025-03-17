長輩告別式家族後代大打出手 從禮廳打到火葬場12人要進警局

台南曾姓老翁的家族後代起爭執，在曾翁告別式上大打出手，有人拿球棒攻擊，另一方噴辣椒水反擊。（圖取自網路）

2025/03/17 18:25

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市1名曾姓老翁辭世，家族後代於3月16日上午在市立殯葬所禮廳為曾翁舉行告別式時，家族成員曾翁兒子與女兒雙方孩子輩先起口角爭執、在禮廳大打出手；衝突還衍生到當天下午火葬場取骨灰，曾翁兒子一方又與曾兒的胞兄一方孩子起衝突，警方到場調查釐清，雙方共有12人涉案，已帶回9人訊問，雙方互控傷害；警方也將依妨害秩序、傷害罪嫌送辦。

對於長輩辭世在市府殯葬所舉行告別式，家族後代孫子輩成員竟然在告別式場大打出手，讓外界人士看傻眼、不免嘆呼這讓長輩先人情何以堪啊！

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據了解，16日上午，曾翁兒子及孫子一方與曾翁女兒的孩子一方在殯葬所禮廳先捲入爭執、大打出手，曾翁兒子的胞兄女婿也加入戰局，傳出這名女婿嗆說要再撂人過來對付曾翁兒子一方。

當天下午，曾翁兒子與其妻子、孩子到殯葬所火葬場取曾翁骨灰時，曾翁兒子胞兄的女婿帶著多人及拿球棒到火葬場堵人，再與曾翁兒子、曾兒妻子及他們孩子發生肢體衝突，曾翁兒子一方也噴辣椒水反擊。上、下午兩場打架衝突，轄區市警六分局員警都獲報到場查處。

警方表示，16日在市立殯葬所與火葬場發生兩起打架糾紛案，經查是同一家族親屬參加先人公祭時，因糾紛衍生打架，六分局接獲報案後均立即派員前往，員警到場時已無打架情事，雙方人員都到派出所互控傷害等告訴，警方掌握此家族雙方共有12人涉案，其中9人已到案，其他3名將通知出面說明，初步會依刑法傷害、妨害秩序等罪嫌函送台南地檢署偵辦。

16日傳出南市殯葬所禮廳有先人告別式上，先人的家族後代起爭執大打出手的離譜場景。（記者王俊忠攝）

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