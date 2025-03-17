19歲男疲勞駕駛逆向撞車 自己的車燒了、對方的車毀了

19歲楊姓男子今（17）日凌晨開車從台中到苗栗訪友，半途逆向衝撞停放路邊轎車，2車車頭毀損嚴重，楊男轎車還起火燃燒。（圖由消防提供）

2025/03/17 18:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕19歲楊姓男子今（17）日凌晨開車從台中到苗栗訪友，於半途因疲勞駕駛，逆向衝撞停放路邊轎車，2車車頭毀損嚴重，楊男轎車還起火燃燒。楊男及時逃生，受傷送醫，沒有生命危險，但不僅自身轎車報銷，還得賠償對方車損，代價不小。

苗栗縣消防局於今天凌晨1點多，接獲報案指台13線三義鄉伯公坑路段有火燒車，派遣三義分隊人車前往。消防人員到場，為2車碰撞、其中一輛起火燃燒，經確認失火轎車駕駛已脫困，出水滅火，並將受傷駕駛送醫。

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警方調查，今天凌晨，楊男開車從台中東勢到苗栗訪友，於北上行經台13線三義鄉伯公坑段時，偏移到對向車道，並撞擊到停放於南下路肩的轎車，撞擊力道不僅將對方轎車推擠上南下外線車道，楊男的轎車也起火燃燒。

警方表示，楊男經酒精檢測未有飲酒，其稱因疲勞駕駛恍神才會肇事，詳細事故原因尚需調查釐清。警方也呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

楊男的車輛起火燃燒。（圖由消防提供）

遭撞的車輛車頭嚴重毀損。（圖由警方提供）

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