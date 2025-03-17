屏縣街頭3把長短槍狂轟25槍 菸酒行負責人到案否認知情

被開槍的深色轎車留有多個彈孔，警方採證。（記者羅欣貞攝）

2025/03/17 17:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市瑞光南路今（17）日凌晨發生街頭槍擊案，3名還在逃的槍手分持手槍、步槍、霰彈槍狂轟25槍，造成5人受槍傷；警方認為是萬丹鄉某家菸酒行牽涉其中，紀姓負責人今天下午到案說明，否認對今日槍擊案知情，並強調自己只是掛名。

屏東警分局表示，屏市瑞光南路今日凌晨0時44分許發生槍擊案，警方獲報立即封鎖現場進行鑑識採證，初步調查，該案起因為傳播公司日前與萬丹地區菸酒行之間發生傳播小姐坐檯糾紛，凌晨0時傳播公司至菸酒行砸店，造成菸酒行外貨車受損，而後雙方於屏東市瑞光南路狹路相逢，菸酒行這方向傳播公司方人馬開槍，因而造成5名男子受傷。

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警方於現場發現25發彈殼，分屬手槍、步槍、霰彈槍3種槍枝，初步研判有3名槍手，警方已鎖定涉案車輛與特定對象，目前正追緝中。

警方請菸酒行紀姓負責人到案說明，紀男今天（17）下午已出面，據了解他表示自己在菸酒行只是掛名的而已，對今日的槍擊案並不知情。

另外，疑似引爆全案的傳播小姐坐檯糾紛，疑是日前有傳播小姐被欺負，事發時警方並未接獲報案，為釐清案情，警方今天也請傳播小姐出面說明，詳情目前還在了解中。

屏東市街頭今天凌晨爆發槍擊案，現場留有25顆彈殼，令人怵目驚心。（圖由臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

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