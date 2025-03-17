詐團冒充藝人騙粉絲 嘉市警邀柯叔元宣導

藝人柯叔元（左）今天受邀到嘉市警局擔任打詐「神隊友」，提醒民眾小心防範詐團冒用藝人身分詐騙粉絲。 （記者丁偉杰攝）

2025/03/17 16:36

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕詐騙案件手法推陳出新，嘉義市警察局今天邀請藝人柯叔元分享詐團冒用藝人身分詐騙粉絲的手法，包含「加入付費會員可參加與藝人共度假期」、「取得好感後再以借用名義騙取帳戶」及「加入投資群組可獲得內線明牌資訊」等，提醒民眾小心防範，千萬別輕易被騙。

嘉市警局長沈炳信今天舉行打詐儀錶板記者會，說明嘉市今年2月受理詐欺案106件、財損5747萬元，較1月減少34件、5469萬元，其中受理最多的是「假投資詐騙」、其次為「假網拍詐騙」，財損金額則以「假投資詐騙」最多、其次為「假求職詐騙」。

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現場也邀請藝人柯叔元擔任打詐「神隊友」，提醒民眾小心防範詐團冒用藝人身分詐騙粉絲的手法，包含「加入付費會員可參加與藝人共度假期」、「取得好感後再以借用名義騙取帳戶」及「加入投資群組可獲得內線明牌資訊」等。

市警局刑警大隊指出，冒用他人身分、圖像騙取帳戶、帳號，可能觸犯洗錢防制法，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3千萬元以下罰金;；另外，將自己或他人的名下帳戶提供他人使用也可能會淪為人頭帳戶，並受到告誡處分，請民眾務必保管好自己的帳戶。

詐團常透過社群媒體冒用名人、藝人身分，甚至利用AI技術製作深偽影像取信被害人，呼籲民眾對於網路資訊應小心查證，並多關注165打詐儀錶板，掌握最新詐騙案例，才能提升自身防詐保護力。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

嘉市警察局今天邀請藝人柯叔元（左五）分享詐團冒用藝人身分詐騙粉絲的手法。（記者丁偉杰攝）

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