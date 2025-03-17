醫大生遭酒駕撞亡 台南大執法竟攔到女大生也酒駕

南市警五分局12日至16日執行酒駕大執法，查獲兩名大學生涉酒駕。（圖由警方提供）

2025/03/17 16:07

〔記者王俊忠／台南報導〕3月8日台中發生醫學系陳姓男大學生騎車遭酒駕闖紅燈的洗車工撞死憾事，台南市警局為杜絕酒駕，也從12日起執行5天酒駕大執法行動，南市警五分局對轄區酒駕熱時、熱點編排路檢攔查，迄16日查獲6件6人，其中兩名酒駕者竟是大學生身分，1名還是女大生。

市警五分局交通組表示，儘管近年政府不斷修法嚴懲酒駕，酒駕事故仍頻傳，近日南市各地警分局宣示大執法，各單位卯足勁全力取締，依舊查獲心存僥倖的酒駕上路者甚至是肇事者。

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五分局說，此次專案取締酒駕者，其中兩人還有大學生身分，1位是在學校與同學練習調酒、試酒，接著騎車去買宵夜，因未開啟大燈且行車軌跡有點偏移，遭眼尖員警攔下盤查酒測值超標，當場懊悔不已，這名大學生還擔心因扣車及偵辦時間造成隔天無法上課。

另1位是女大學生與男友喝酒後吵架，女大生騎著男友的機車離去，卻未打方向燈被員警攔下，酒測值超標，害男友的機車被移置保管、且可能面臨扣牌的下場。

另有1案較特殊的是1對夫妻檔深夜與友人餐敘飲酒，原先由沒喝酒的妻子開車載先生回家，但是快到家之前，丈夫卻嫌妻子停車技術不佳，改由有喝酒的丈夫上駕駛座停車，過程車子跨越雙黃線違規，被不遠處正在巡邏的員警發現攔查，酒測值也超標送辦。

市警五分局長洪宏榮呼籲，酒駕相關罰則很重，汽機車駕駛人呼氣酒測值達0.15以上，機車駕駛人處新台幣（以下同）1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰；汽車駕駛人則處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，警方可當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年、吊扣該汽機車牌照2年，千萬不要有僥倖心態。

而累犯罰則更重，以機車酒駕累犯為例，第1次罰鍰9萬元，第2次還會加罰9萬元，更會吊扣駕照及牌照，飲酒後不開車是最保險的作法，千萬別為了省小錢而花大錢，或是因此肇事車禍害人害己，都是得不償失的行為。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南市警五分局12日至16日執行酒駕大執法，查獲兩名大學生涉酒駕。（圖由警方提供）

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