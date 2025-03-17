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    天冷心情差！妙齡女走鐵軌 遭撞前一刻被抓下逃過一劫

    妙齡女（右）跨越柵欄走在平交道上，列車經過前１名外送員（左）火速衝來救人。（圖由民眾提供）

    妙齡女（右）跨越柵欄走在平交道上，列車經過前１名外送員（左）火速衝來救人。（圖由民眾提供）

    2025/03/17 15:48

    〔記者湯世名／彰化報導〕1名妙齡女子昨晚（16日）走到彰化市泰安平交道後左顧右盼，警鈴大響後突然跨過柵欄走到鐵軌上，就在列車即將經過千鈞一髮之際，路過的外送員見狀火速按下緊急按鈕，並把女子一把抓過，逃過一劫；警方了解得知她疑與家人爭執，加上天氣冷心情不佳才走到鐵軌，所幸被救下挽回一命，安撫情緒後由家屬帶回。

    該名路過的外送員指出，昨晚7點多他騎機車經過彰化市泰安平交道時，看到1名女子在平交道附近徘徊，還不時左顧右盼，他研判可能有問題，立即停在附近觀察；不久後平交道鈴聲大作，女子突然跨越柵欄走到鐵軌上，他火速衝上前按緊急按鈕，並將女子一把抓出柵欄外，讓其他2名路人看守，由他向警方報案。

    當時正好列車經過，讓眾人為女子安危捏一把冷汗，彰化警分局據報派員趕往現場，了解狀況後將女子帶回派出所，安撫其情緒。警方了解，女子疑似與家人有爭執，精神狀況不佳，心情不佳到鐵路平交道附近徘徊，應無尋短企圖。

    列車經過平交道前，1名外送員火速衝來將女子一把抓下。（圖由民眾提供）

    列車經過平交道前，1名外送員火速衝來將女子一把抓下。（圖由民眾提供）

    列車經過平交道前，1名外送員火速衝來將女子一把抓下。（圖由民眾提供）

    列車經過平交道前，1名外送員火速衝來將女子一把抓下。（圖由民眾提供）

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