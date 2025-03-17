突破兩岸共同打擊犯罪瓶頸 檢調破獲兩岸銀聯卡洗錢集團

專案小組查扣案關手機、點鈔機、銀聯卡及開山刀。（調查局提供）

2025/03/17 15:11

〔記者王定傳／台北報導〕檢警去年破獲一起兩岸銀聯卡洗錢集團，查出被害人達73人，詐騙、洗錢金額高達2億3千多萬元；調查局北機站指出，這起案件是經由調查局公私協力彙整情資主動發掘，透過兩岸共同打擊犯罪機制，協調中國公安部門取證，為近年兩岸共打合作重大突破成果。

檢調調查，曾與「洗錢教父」涂誠文合作洗錢被起訴、綽號「阿Ben」的男子李俊安，去年涉夥同員工黃國榮與詐團合作，由詐團假冒中國公安、檢察官，聯繫中國被害者，佯稱他們涉及詐欺、洗錢犯罪，須依照指示配合辦案，誘騙被害者將款項匯入詐團所掌控的中國銀行帳戶後，李男立刻派出「刷手」在台灣刷銀聯卡買黃金、手機及3C產品等，再將商品變現洗錢。

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新北地檢署主任檢察官劉文瀚去年7月、8月、9月及11月，先後指揮調查局北機站、刑事局偵七大隊、三重警分局執行4波搜索行動，將李男等5人聲押禁見獲准，經調查後統計本案共有73名中國被害者，詐騙、洗錢金額高達2億3千多萬元，今年2月依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪嫌起訴李俊安等8人，並以李男等人所為造成被害人鉅額財產損害及身心痛苦，並對金融秩序危害甚深，對李求刑6年6月。

北機站指出，銀聯卡近年來成為兩岸人民使用的支付工具之一，其可跨境提款或刷卡消費的特性，竟淪為不法集團洗錢工具，將犯罪所得洗回台灣，相關機關應予重視並精進風險管理，以減少利用銀聯卡犯罪，共同維護金融秩序與社會安定。

專案小組拘提詐騙集團犯嫌。（調查局提供）

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