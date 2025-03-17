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    IG投票有詐！ 要求輸入帳密偷走LINE帳號

    警方提醒網路幫忙投票很多是詐騙，輸入驗證碼帳號直接被盜走。（記者姚岳宏翻攝）

    警方提醒網路幫忙投票很多是詐騙，輸入驗證碼帳號直接被盜走。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/03/17 14:50

    〔記者姚岳宏／台北報導〕王姓女子透過Instagram收到好友私訊，傳送名為「繪畫大公投」的網址，要求王女幫小孩參加參賽畫作投票，王女因是好友私訊便不疑有他，依指示點擊網址，網站隨即跳出需登入LINE以進行投票，王女依指示輸入帳號、密碼及手機驗證碼後，便發現自己的LINE帳號遭盜用，才發現好友是詐騙集團假冒；詐騙集團取得王女帳號後，便以王女名義向帳號內好友要求借錢，所幸王女以電話警告身邊親友，才無人受騙上當。

    刑事警察局曾宣導詐騙集團假借幫忙寵物投票名義，誘騙民眾輸入帳號密碼及驗證碼，藉此盜取民眾LINE帳號的詐騙手法，近期又發現類似手法。

    刑事局表示，詐騙集團表裡不一，滿口謊言，利用民眾對親友私訊信任度較高，騙取他人帳號及錢財，民眾收到帶有不明連結之訊息，應提高警覺，即使是親朋好友傳送的訊息，也切記不要點擊不明連結，也不要依指示帳號、密碼、手機驗證碼或其他個人資料，如果對方在訊息中要求錢財，應確實查證其是否為本人。

    刑事局也提醒，可至165全民防騙網查看如何防制LINE帳號遭盜用及LINE帳號被盜用怎麼辦，遇到有任何疑慮時，務必立即撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，避免遭詐。

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