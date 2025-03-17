馬公、白沙警分局派出所長布達交接 局長分提「三安」、打詐

馬公警分局派出所長交接布達，各界嘉賓觀禮見證。（馬公市公所提供）

2025/03/17 14:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公、白沙警分局派出所長交接布達典禮，今（17）日分別在馬公、白沙警分局舉行，由分局長呂文廷、林彥濬主持，馬公場有馬公市長黃健忠、各里里長及警友站代表共同參與，白沙場則有縣議員魏睿宏、宋昀芝、白沙代表會副主席許龍聰、西嶼代表會副主席陳金女、義警中隊長許嘉峻及岐頭村長陳志勇、內垵村長陳妍菥、外垵村長許玉雪與會觀禮。

馬公警分局新任光明派出所長宋玉弘，歷任光明派出所副所長、隘門派出所及東衛派出所所長。新任文澳派出所長陳安隆則曾任鎖港派出所、光明派出所所長，深獲地方社區肯定。

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白沙警分局新任白沙派出所所長洪永維，原任警察局保安科警務員，中央警察大學行政警察學系第78期畢業，歷任警員、巡官及警務員職務，學經歷豐富。新任外垵派出所所長巡官葉恕恩，原任白沙派出所長，中央警察大學犯罪防治學系第86期畢業，歷任二組巡官及所長職務，年輕有為，處事認真積極。

馬公警分局長呂文廷特別提出「三安」警政理念，強調警務工作應落實「程序正義」，同時兼顧「嫌疑犯安全」與「值勤人員安全」。白沙警分局長林彥濬期勉2位新任所長要在最短的時間內，與地方緊密連繫合作，建立良好警民互動關係，並針對當前「打詐」和「阻詐」重點工作，與居民攜手打擊詐騙，透過「識詐」提升民眾的防詐意識，有效遏止犯罪，打造更安全生活環境。

白沙警分局派出所主管交接布達，地方嘉賓前往見證祝福。（白沙警分局提供）

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