「誠品480」誤將女童當賊 律師：竊盜後還待在兒童區機率有多高？

針對此案律師李學鏞提出看法。（李學鏞提供）

2025/03/17 13:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市魏姓媽媽前天（15日）帶2個女兒到誠品生活480百貨逛街，念小四的女兒被誠品保全誤認偷竊，最後雖證實是烏龍報案，女童卻嚇到在派出所狂哭，此事除引發議論，有律師也認為，本案發生「無犯罪者卻被帶回警局留置」結果，應是出於一連串對「現行犯罪」構成要件錯誤認定所致，反問「竊盜後犯嫌還待在兒童區的機率」究竟多高？

回顧事件過程，台中市第六分局昨表示，當時接獲商場林姓保全報案指魏女的女兒涉嫌竊盜，員警到場即向雙方詢問事發經過，惟案發地點屬公眾得出入之場所，且周遭尚有其他逛街民眾，警方在考量當事人名譽後，決定先請魏女等人隨同員警回距商場10公尺的派出所等候，並未使用逮捕等強制行為。

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後來發現是誤會，對於林姓保全未盡查證義務即向警方報案，並擅自留置魏女及其親屬，造成當事人身心受創，已受理魏女報案，針對林男涉嫌誣告、妨害自由及妨害名譽等罪嫌偵辦。

而針對此案，律師李學鏞認為，本案發生「無犯罪者卻被帶回警局留置」的結果，應該是出於一連串執法人員對「現行犯罪」構成要件的錯誤認定所致，第一，保全人員誤以為「有犯罪」發生，若僅是拍貼機被故意毀損，也僅是刑法第354條的「毀損罪」而已，法定刑更是2年以下的輕罪。

至於是否為竊盜？因保全人員根本未親自目睹，實在無法認定本案是「竊盜罪現行犯」；第二，執法警員部份，同樣也有執法的判斷錯誤，若如魏女所述，警方以五名制服員警包圍「正在兒童閱讀區的母女二人」，顯然會被質疑，是否有以過當警力執法的疑慮。

畢竟警方判斷能力及專業素養，本應優於保全人員，執法前當應判斷「竊盜後犯嫌還待在兒童區的機率」究竟多高？最後是「犯嫌被帶回」的方式，是否涉及強制力的問題，本案因保全人員的第一時間誤判為「現行犯」而通知警方，警方顯然在魏女母女連「準現行犯」都有疑問時，驟然以重大犯罪視之，進而可能以「強制力」帶回警局。

此部分若魏女所述真實，其實已等同強制逮補的行為，亦即，警方若有違反刑事訴訟法的誡命規定，可能會觸犯妨害自由等罪嫌。

警方獲報到場處理，最後雖查明竟是保全烏龍報案，卻引發熱議。（警方提供）

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