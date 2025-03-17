母女逛「誠品480」竟被警當賊包圍帶回 資深警：執勤技巧可再圓滑些

警方獲報到場處理，最後查明竟是保全烏龍報案。（警方提供）

2025/03/17 13:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市魏姓媽媽15日帶著就讀小學四年級和六年級的兩名女兒，前往西屯區「誠品480」逛街，突遭5名員警包圍，指控涉竊盜並帶回派出所，母女三人一頭霧水，小女兒更因嚇得嚎啕大哭，事後卻證實是一場烏龍引發熱議，資深刑警認為，員警處理過程合法，但執勤技巧有點草率，可以再圓滑些。

據了解，誠品480的保全當時透過遠端監控發現拍貼機有異常畫面，懷疑遭人破壞，便通報警方，魏女後來得知，報案者看到監視器畫面顯示小女兒在拍貼機前操作螢幕後突然蹲下，誤以為她用工具破壞機器，才匆忙報警，事後廠商親自檢查，確認機器並未損壞，也無財物損失，證明是一場誤會。

請繼續往下閱讀...

魏女痛批，警方未經查證便直接帶走她們，還讓孩子遭受極大驚嚇，「這種事情應該只會發生在極權國家，台灣是民主社會，不應如此！」擔心此事會讓孩子對警察失去信任，未來不敢求助，決定控告報案人誣告、妨害名譽及妨害自由等刑事責任。

資深刑警認為，以該案而言，員警受理報案後到場調查，第一個動作可以先查抄相關人資料，接著可請母女三人到保全室或相關辦公室，當場調說監視器還原事發經過，同時請廠商到場檢查拍貼機，檢視是否有遭破壞跡象，並清點是否有財物損失。

此時若有前述涉及毀損及竊盜的任一層面，畢竟貼拍機在公共場所，使用者可能頻繁，在無法據此就懷疑甚至認定是女童的前提下，可向對方說明，警方受理報案需調查，制服警察在場會引起好奇圍觀或拍照，為保護隱私和安全，建議一起到旁邊環境相對單純的派出所，警方再詳細調查，但不確定是否有竊盜行為，請對方不要太緊張。

另陪同國小女童的是母親和國小姊姊，母女三人明顯無傷害性，此時警察人數多，反更容易引起民眾好奇圍觀，可留下二名警察，陪同到保全室或相關辦公室還原監視器，其餘員警回歸其他勤務或返所，無需這麼多員警包圍，即便沒有問題也容易引起民眾側目，造成母女壓力及心理不適，員警執勤技巧需檢討，應可以再彈性圓滑些。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法