猜猜我是誰！婦遭詐險幫「女兒」匯11萬買化妝品

秀水鄉婦人（右）被詐團以猜猜我是誰詐騙，險幫「女兒」匯11萬買化妝品。（警方提供）

2025/03/17 12:55

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣秀水鄉1名婦人接到「女兒」來電，表示購買價值11萬元的化妝品，需要匯款給賣家，婦人信以為真到銀行匯款，行員懷疑有詐向警方通報，員警向婦人說明此為詐騙集團「猜猜我是誰」的伎倆，婦人半信半疑致電給女兒，女兒氣稱「我根本沒有買化妝品」，婦人才發現受騙，所幸銀行與警方攔阻守住辛苦錢。

日前該名婦人到銀行臨櫃欲匯款11萬元至某人帳戶，行員問其匯款緣由，婦人卻語帶保留，行員懷疑遭詐騙，立即向鹿港警分局秀安派出所通報。

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員警廖見維趕抵銀行趨前關心時，婦人仍不願意說明匯款原由，經委婉勸導才向員警表示，她是接到女兒的電話稱有購買11萬元的化妝品，因正好在忙抽不出空閒到銀行轉帳，因此才請她協助匯款給賣家。

員警聽聞後發覺這正是「猜猜我是誰」詐騙老梗，為讓婦人取得信任，除了持續勸說並提供多起類似詐騙案例參考外，還同步與其女兒取得聯繫，其女兒在電話那頭氣得說「我根本沒有買化妝品，妳被詐騙了啦」，婦人始驚覺遭詐，取消匯款，並向員警表示感激，稱幸好有行員及時通報警方，保住錢財免於受騙上當。

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