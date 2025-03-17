台中母女3人逛誠品被當賊報警 業者將當面向女童母親致意

對於台中誠品480誤報竊盜，誠品公司公共事務處資深總監曾喜松向當事媽媽及女兒道歉。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/17 13:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於台中誠品480誤報竊盜，誠品公司公共事務處資深總監曾喜松今天上午開記者會，對此此一事件造成媽媽及小朋友受到驚嚇感到抱歉，由於媽媽這幾天不在台中市，因此會待媽媽回台中市親自拜會媽媽；對於市長要究責書局誣賴民眾，他強調此事是保全太緊張、過度反應就擅自通知警方，跟原來處理流程不符，會加強跟保全公司突發狀況的演練；而保全也很自責，對驚擾到媽媽及小朋友，警方感到抱歉。

曾喜松表示，對媽媽及小朋友感到抱歉，昨天已跟媽媽聯繫上，因為媽媽另有要事，約好過幾天再當面致意。

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曾喜松表示，這件事是保全過度緊張、過度反應，就擅自通知警方，和過去跟店內規範作法是很不一樣，這部份會跟保全公司檢討溝通未來的作法，而保全先生很自責，造成警方及媽媽及小朋友的驚擾，深感抱歉及自責。

曾喜松表示，誠品非常感謝警方大力協助，未來一定會跟合作的保全公司再次確保流程及作更多演練應付突發狀況，會做更謹慎的處理。

至於通報的流程為何？曾喜松表示，整起事件保全過度緊張、過度謹慎，導致反應過度直接跟警察連繫，過往作法要商場的幹部判斷，未來這部份跟保全公司會再次演練，什麼情況要跟商場溝通，什麼緊急情況需要直接反應，會再演練；而過往作法，發生此情況商場樓管要確認事實，再由商場主管討論後，才會進行，不會是保全聯絡警方。

對於外傳保全表示不積極處理偷東西要算他頭上，曾喜松表示，不是事實。

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