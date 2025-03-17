母被撞傷求償613萬落空 彰化女上網怪罪「五星評價」醫師慘了

醫院對周的女兒提妨害名譽告訴並求償100萬元，法官判決女兒拘役30天，並賠償醫院醫師20萬元。（資料照）

2025/03/17 13:15

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣周女站在自家門前，遭一部倒退的貨車撞倒受傷，她向對方要求613萬元的賠償，上訴到三審均敗訴，周女的女兒在網路上散佈「么壽醫生根本沒有在看診」、「診斷書不會開」、「醫生只顧自己」、「五星評價都是自己寫」，被點名的醫院對周的女兒提妨害名譽告訴並求償100萬元，法官判決女兒拘役30天，並賠償醫院醫師20萬元。

判決書說，周姓婦人因為年邁，站在自家芒果樹下，被緩慢倒車的謝男碰撞跌倒。婦人認為自己受有「骨盆恥股骨折、背胸部挫傷併2、3腰椎壓迫性骨折、坐骨神經損傷」、「雙側下肢癱瘓」之傷害，但被告認為沒那麼嚴重，他縱有過失，周女年邁受傷、太晚就醫也是原因之一。

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周女聲稱支出醫療費14萬5921元、就醫交通費用2萬1028元、看護費用446萬4000元（看護費以每日2200元計算、第3至8年看護費以每月4萬元計算）、精神賠償149萬9502元，共計613萬451元。但她訴訟一直打到三審，均未獲法官認同，以敗訴定讞收場，挨撞受傷，一毛錢都拿不到。現在周姓婦人的女兒還被醫院提告，因為女兒在網路說醫院的不是。

女兒在網路說，「么壽醫生」診斷書亂開，車禍受傷寫成車禍跌倒，因為醫師不夠專業，害她們拿不到保險公司的理賠，女兒還說，醫師根本沒有在看診，醫療設備也不夠，只顧及自己健保點數申請不轉診，網路上的好評是自己人寫居多，將自己的利益擺在最前面能是什麼好醫生？

法官表示，被告明知現今社會網際網路無遠弗屆，傳送資訊迅速，竟輕率於網路上散布誹謗或侮辱文字，貶損自訴人之名譽，所為實不可取。惟考量被告乃係因其母前案求償受挫，於照顧下肢癱瘓之病母心力交瘁之情況下，而為上開行為，因此判處拘役30天。

法官表示，被告對醫院的評價，將造成他人對該醫院產生未認真看診之負面印象，且被告亦未能舉證所言屬實或經合理查證，網路評價內容已侵害原告名譽權，考量被告的經濟狀況，以賠償20萬元為宜。

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