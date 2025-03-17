員工橫刀奪愛 老闆水果刀刺頸判刑10年4月

林男殺害員工後，警方循監視器找到林男住處將他逮捕，查扣水果刀。 （資料照）

2025/03/17 12:34

〔記者王定傳／台北報導〕經營食品批發公司的林姓男子，去年發現譚姓員工竟與她的同居人賴女交往，譚男多次承諾不再與賴女交往，卻違背諾言與賴女藕斷絲連，去年3月25日，他一氣之下竟持水果刀、電擊槍、開山刀攻擊譚男，甚至將水果刀刺進他的脖子裡面，新北地院審理後依殺人罪，判處林男10年4月徒刑，可上訴。

檢警調查，去年3月25日下午3時許，林男攜帶水果刀、電擊槍、開山刀等物，前往新北市五股區譚男住處，先持電擊槍朝譚男頭部射擊後，再持水果刀朝譚男身體揮砍與捅刺。

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林男的行為導致譚男受有左外胸、左腹部、左背部、右頸部、左上肢多處銳器穿刺傷、雙手手指多處銳器割傷、左額頂部卡有電擊針處皮下出血等傷勢，並因左外胸、左腹部、左背部、右頸部銳器傷造成上腔靜脈破裂及多處臟器穿刺傷而大量出血。

鄰居於同日下午3時39分許察覺有異而報警處理，經警隨即獲報到場，並由消防人員破門而入將譚男送醫急救，仍於同日下午5時12分許宣告不治。

全案起訴後由國民法官審理，林男在審理中認罪，他的辯護人則主張，林男當時請求被害人不要與賴女交往但遭拒絕，一氣之下才犯案，應構成處7年以下徒刑的「當場激於義憤而殺人」罪，而非一般殺人罪。

合議庭審理後認定，林男所為是殺人罪，而非「當場激於義憤而殺人」罪，犯案手段凶殘，犯後還將被害人住處門鎖上鎖，延誤警消救治被害人時間，犯行並無何情堪憫恕之處，考量他犯後坦承犯行，尚有悔意，且在法院協調下已當庭賠償家屬5萬元，之後等出獄後再賠償。

合議庭並認為，林男非常愛賴女，甚至「愛烏及屋」，對賴女所生與他無血緣關係的子女，比對自己親生的小孩還要好，被害人雖多次答應不再與賴女交往，却違背諾言，林男因為遭員工「橫刀奪愛」，也遭賴女背叛，案發時再度要求被害者讓他家完整，不要再與賴女交往，仍遭拒絕，因思慮欠周而犯案。

合議庭認為，林男所為固造成年輕生命的喪失，應予嚴譴，但因上述情形，他也屬「無奈與現實環境」的另一種「受害人」，不宜重判，判刑10年4月，可上訴。

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