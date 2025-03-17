抓到了！引擎蓋「90度垂直翹高高」 台中賓士拒檢盲飆下場慘

賓士車引擎蓋明顯遮蔽視線，駕駛竟仍狂飆逃竄。（擷自「社會事新聞影音」）

2025/03/17 12:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方16日下午盤查一輛疑懸掛假車牌的違停賓士車，駕駛打開引擎蓋假裝配合時，突然跳上駕駛座猛踩油門，完全無視前方豎起引擎蓋遮住視線，以近乎盲飆狂竄逃逸，警方事隔4小時在一處停車場查獲該車，另也查到涉案陳姓男子，將依公共危險等罪嫌送辦。

台中市第二警分局文正所員警，昨天下午解送人犯返程途中，於西區篤行路段發現一輛灰色賓士車逆向違停超商前盤查，經查詢該車車籍資料，發現與其車輛顏色明顯不符，立即要求男性駕駛打開引擎蓋，然就在警方檢視其車身編號時，該駕駛突然跳上駕駛座駕車逃逸。

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警方見狀立即通報攔截圍捕，並在該車後方保持安全距離處尾隨待機，惟該車持續出現危險駕駛行為，員警為避免危害其他用路人及自身安全，最後在西屯路與英才路口附近停止追逐，有民眾直擊該賓士車引擎蓋「90度垂直掀開」，明顯遮蔽前擋風玻璃視線高速逃逸，還能呼嘯過街頭跑給警察，當場看傻眼。

第二分局今天指出，經後續追查，昨晚8時許在南區一處停車場內查獲該車，並通知涉案的陳姓車主（28歲）到案，陳辯稱，因為要將車子開去交易，臨時懸掛他車車牌，唯恐警方盤查發現惹麻煩，才拒檢逃逸，但警方對其說詞存疑，後續是否涉及偽造車牌部分，將持續向監理站確定。

但陳男涉及危險駕駛部分，將依刑法第185條第1項「以他法致生往來之危險者」，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，函送台中地檢署偵辦，同時依道路交通管理處罰條例第43條「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。並吊扣該汽車牌照6個月」處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。

台中市警察局第二分局文正派出所所長楊俊宏今天說明案情。（警方提供）

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