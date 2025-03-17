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    衝突疑因傳播妹引爆？ 屏東街頭午夜狂轟25槍震驚地方

    警方針對槍擊現場遺留的轎車進行採證。（記者羅欣貞攝）

    警方針對槍擊現場遺留的轎車進行採證。（記者羅欣貞攝）

    2025/03/17 13:06

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市瑞光南路今天（17日）凌晨發生震驚地方的街頭槍戰，至少3人分持手槍、步槍、霰彈槍狂轟25槍，造成5名男子受槍傷；網路流傳，起因於傳播妹被欺負，引發傳播公司與菸酒行的糾紛。

    據了解，網路原來流傳一則貼文，文中直指萬丹鄉一家菸酒行，有男子欺負1名傳播小姐，「叫菸酒行交出監視器畫面出來也不敢.....」。雙方一度在網路上互嗆。但貼文後來刪除了。

    外傳該則貼文疑與槍戰有關；警方初步調查，近一、兩週來，雙方共有2人在網路上發文，並互嗆引發衝突；因傳播公司方不滿，在槍戰發生前約1小時，約有7、8人分駕3車，到萬丹鄉的菸酒行砸店，因店未營業，砸了店外的貨車。

    警方研判，不排除是菸酒行因貨車被損毀後不滿，接著至少有3人分乘2部車，跟隨傳播公司人馬車輛，在屏東市瑞光南路欄截到傳播公司方車輛，並對其開槍。

    警方說明，針對傳播小姐疑被欺負的坐檯糾紛，發生時間應在本月（3月），但警方並未接獲報案，是否為性侵案件，將請當事人說明後釐清；此外，警方也正請菸酒行紀姓負責人到案說明，以釐清全案。至於涉嫌開槍的3人與車輛，警方透過監視器已鎖定對象追緝中。

    街頭槍戰案發現場遺留25個彈殼。（圖由臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    街頭槍戰案發現場遺留25個彈殼。（圖由臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    警方針對槍擊現場遭槍擊的轎車進行採證。（記者羅欣貞攝）

    警方針對槍擊現場遭槍擊的轎車進行採證。（記者羅欣貞攝）

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